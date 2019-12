-RAKEL DİNK: ''BİR ALLAH'IN KULU ÖZÜR DİLEMİYOR'' İSTANBUL (A.A) - 09.04.2011 - Öldürülen gazeteci Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, ''Ayrımcılık ve ırkçılık söylemleri, hareketleri, planları ve projeleri nasıl bu ülkeden toplanacak, kaldırılacak, dürüm yapılıp çöpe atılacak, bilmiyorum'' dedi. ''Barış Girişimi'' tarafından düzenlenen ''Barışı Kurmak Konferansı''nda konuşan Dink, Ermeniliğiyle, Ermenice ve Kürtçe dili ile Hristiyan olması nedeniyle hem sosyal, hem de siyasal yaşamda ayrımcılığa uğramış bir vatandaş olarak katılımcıların karşısında bulunduğunu söyledi. Dink, babasının 40 yıl kendi yaşadığı topraklar yüzünden mahkemelere gidip geldiğini ve bu davaların hala bitmediğini anlattı. Söylenecek çok şeyin olduğunu belirten Dink, ''Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilköğretim okulları için Ermenice kitap bastı. Ancak orada Ermenice olmasına rağmen Ali topu Agop'a atamadı. Kürtçe dilim halen siyasi yasaklı, Hristiyan olmam ayrı bir problem bu ülkede, her gün Hristiyanlara neler söyleniyor kimse bunu duymuyor'' diye konuştu. Dink, herkesin her şeyi bildiğini ifade ederek, ''Sosyal yaşamda bütün bu yaşanmışlıklar seni ister istemez içeri itiyor. Bir kişi çıktıysa dışarı 90 yıl sonra o da eşimdi. Onu da bir şekilde kaldırdılar. Ayrımcılık ve ırkçılık söylemleri, hareketleri, planları ve projeleri nasıl bu ülkeden toplanacak, kaldırılacak, dürüm yapılıp çöpe atılacak, bilmiyorum'' dedi. Dink, bu ülkede herkesin yaşlanamadığını ve yaşlanan herkesin de olgunlaşamadığını belirterek, şöyle devam etti: ''Korkular, ötekiye olan öfke, hırslar, kıskançlıklar, nefretler, ön yargılar, güvensizlikler her gün bizi biraz daha küçültüyor aslında. Bizi hem yaratandan, hem de özümüzden uzaklaştırıyor. Kendimize sunduğumuz yalanlarla günden güne maalesef kendimizi de etrafımızı da zehirliyoruz. Kendimizle ilgili gerçekle alçak gönüllü bir şekilde yüzleşmekten korkuyoruz. Acı verici ve korkutucu da olsa değişim olmadan olgunlaşma olmaz.'' İncil'den alıntılar yapan Dink, tanık olduğu bir olayı da Kürtçe anlattı. Dink, ''Öfke, kin, üzüntü gibi duygulara neden olanlar, çıkmaz yolları yaratanlar inkar politikalarıyla mı huzur bulacak? İnkarlarla huzur gelmez'' diye konuştu. -''ANCAK BİRBİRİMİZLE ŞİFA BULABİLİRİZ''- Rakel Dink, 2005 yılındaki ''Ermeni Konferansı''na katılanlar için ''hain'' kelimesinin kullanıldığını aktararak, ''Bu toplantı için de hainler toplanmış diyebilirler'' dedi. Dink, 6-7 Eylül olaylarını artık herkesin bildiğini ve birçok şeyin artık inkar edilmediğini belirterek, ''Bir Allah'ın kulu da bir sorumluluk alıp özür dilemiyor bunun için. Bu denilmedikçe de her şey tekrarlanıyor. Son günlerde gündemde olan 'Hayata Dönüş Operasyonu' var örneğin. Her gün söyleniyor, videoya da çekmişler. Herhalde tekrar seyredip kendilerini tatmin etmek için diye düşündüm. Her şeyin kanıtı da var. Ancak kanıtları yok etme ve silme ya da yalan rapor hazırlama konusunda daha usta kimse yok bu ülkede. Kimse bunun için 'Daha kanıt mı arıyorsunuz, özür diliyoruz, yapmışız' dedi mi? Ben duymadım. 301. madde için o kadar konuşuldu. Söyleniyor söyleniyor tepedekiler oralı bile değiller. Hoşlarına gidiyor herhalde ülkenin böyle şiddette olması. Ne zaman kaldırılacak, kimse bir şey söylüyor mu? Hayır. Bir kelime oyunu yapıldı ama aynı'' diye konuştu. Dink, ''Adalet olmadan barışı düşünmek nasıl olur bilmiyorum'' diyerek, şöyle devam etti: 'Adalet, suçluyu cezalandırmak kadar haklıya da hakkını iade etmektir. Geciktirilen cezalar suçluları cesaretlendirir, suç işlemeyi cazip hale getirir. Hele ki ülkemizde tecavüzcüleri, katilleri görüyoruz. Sosyal, demokrat ve hukuk devletiyim diye övünme.'' Zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Dink, konuşmasını sonunda salondaki bazı katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.