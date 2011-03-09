Rakamlarla Türkiye'deki kadın gerçeği!

T24 - İlki 1911’de yapılan Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün 100’üncüsünü dün tüm dünya kadınları kutladı. Beş kıtanın her yerinden kadın seseleri atomsfere yayıldı. Kimilerinin sesi özgüvenden daha gür kimilerinin ise cımlız çıktı.

Dünyada 3.5 milyar kadın kendilerini unutan erkeklere çağrı yapıp ‘bizi sakın unutmayın, buradayız’ mesajı verdi. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



3.5 milyar kadın arasında eşitilği, ekonomik özgürlüğü ve bağımsızlığı yakalayan kadınlar neşe, ezilen, şiddete kurban giden, ekonomik güçlükler içindeki kadınlar çaresizlik içindeydi. İşte kadınların içinde bulunduğu durumu en iyi özetleyen rapor Düanya Ekonomik Forumu’ndan geldi. Dünya Ekonomik Forumu’nun yayınladığı raporda Türk kadınları genel olarak hemcinslerinin gerisinde kalarak 134 ülke arasında 126’ncı oldu.



Türkiye ve dünyadan 8 Mart manzaraları





Fas ve Ürdün’ün gerisinde



Dünya Ekonomik Forumu, 2010 verilerini kullanarak Cinsiyet Ayrımcılığı Raporu’nda 134 ülke arasında Türkiye’yi 126’ncı sıraya yerleştirdi. Türkiye özellikle ekonomik eşitlikte sınıfta kalarak İran, Fas ve Ürdün’ün arkasında kaldı sondan dördüncü oldu. Yayınlanan raporda “Üst düzey görevde çalışan kadın sayısı yüzde 10. Kadınların iş kollarına entegre edilmesi gerekir” yorumu son derece dikkat çekici.





Üzüntü veren rakamlar



* Listenin ilk beş ülkesi İzlanda, Norveç, Finlandiya, İsveç ve Yeni Zelanda.



* Türk kadınları Fas, Benin, Suudi Arabistan ve Pakistan gibi ülkeleri geride bırakmayı başardı, Mısır’ın gerisinde kaldı.



* Kadın işgücünde 125’inci sırada olan Türk kadınları gelir durumuna göre dünyada sondan 10’uncu. Türkiye, kadın-erkek çalışan işgücü farkının en yüksek olduğu ülke.



* Eğitim seviyesinde 109’uncu sıraya oturan Türk kadınları orta öğretime devam etme oranlarında 114’üncü sırada bulunuyor.



* Türk kadınlarının dünyadaki hemcinslerine göre en ilerde olduğu konu sağlık. Türk kadınları ölüm oranlarına ve sağlık durumlarına göre dünyada 61’inci.



* Siyasi katılımda Türk kadınları 99’uncu. Mecliste 48 milletvekili ile Türkiye 104’üncü sıraya kurulurken sadece iki kadın bakan, Aliye Kavaf ve Nimet Çubukçu’nun isimleri Türkiye’yi bu alanda 98’inci yapmaya yetti.



* Kadın işsizlik oranı yüzde 9 olan Türkiye, 2006’da ekonomi alanında 115 ülke içinde 105’inciydi.





Dünyada kadınlara önem verilen ilk 10 ülke



* İzlanda

* Norveç

* Finlandiya

* İsveç

* Yeni Zelanda

* İrlanda

* Danimarka

* Lesoto

* Filipinler

* İsviçre





SON 10 ülke



* Mısır (125)

* Türkiye (126)

* Fas (127)

* Benin (128)

* Suudi Arabistan (129)

* Fildişi Sahilleri (130)

* Mali (131)

* Pakistan (132)

* Çad (133)

* Yemen (134)





