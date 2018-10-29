Rakamlarla İstanbul'un yeni havalimanı

İstanbul’un kuzeyine yapılan yeni havalimanı bugün (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı) açılacak. Son zamanlarda işçi ölümleri ve protestolarla da gündeme gelen havalimanın ‘sıfırdan inşa edilen en büyük havalimanı’ olduğu belirtiliyor.

Diken'in DHA'dan aktardığı habere göre, dört bölümden (fazdan) oluşan havalimanının ilk kısmı yarın törenle açılarak hizmete alınacak. Havalimanı terminali 1,3 milyon metrekare büyüklüğünde. Toplam inşaat alanı ise 76,5 milyon metrekare. Bütün fazlar tamamlandığında, 500 uçak kapasiteli havalimanında altı bağımsız pist olacak. Yılda 200 milyon yolcunun kullanması beklenen havalimanında 70 bin araçlık açık ve kapalı otopark da var. Yenihavalimanından 250 havayolu şirketi uçuşlarını gerçekleştirecek.

Limak, Kolin, Cengiz, Mapa ve Kalyon İnşaat ortak girişiminin havalimanını 26 milyar 140 euroya yapacağı belirtildi. İlk fazın maliyeti ise 6 milyar euro.

İhaleyi kazanan konsorsiyumun İstanbul Grand Airport (İGA) ismini vererek kurduğu şirket beş yıldır yeni havalimanı inşaat çalışmasını yürütüyor.

Açılışın ardından ilk sefer, 31 Ekim'de saat 11.30'da gerçekleştirilecek Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Ankara seferi olacak. THY ilk seferini Boeing 777 tipi geniş gövdeli uçakla icra ederken, ikinci sefer ise Boeing 737-800 tipi uçakla Ercan Havalimanı'na olacak.

Havalimanına ilk iniş yapacak olan Ankara-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının saat 14.15'de piste teker koyması planlanıyor. THY, İstanbul havalimanından Ankara, Ercan ve Bakü seferlerini gerçekleştirecek. Seferler zamanla kademeli olarak attırılacak.

Yeni havalimanında ilk kez yer radarları kullanılacak. Hareketlilik 2,5 kilometre mesafeden başlayarak tespit edilecek. 60 metrede bir sabit kamera olacak, 360 metrede bir PTZ kameralar, 720 metrede bir kurulan termal kameralar ve fiber optik sensörler ile hareket kaynağı bulunacak. Dokuz bin akıllı kamerayla sekiz ‘kusurlu hareket' tanımlandı.

Ayrıca havalimanında ilk etapta 35 pasaport polisi olmak üzere toplam 310 emniyet mensubu görevlendirildi. Terminal binası içinde güvenliği polis, dış çevre emniyetini ise jandarma sağlayacak. Ayrıca 100 gümrük memuru da yakın bir zamanda yeni havalimanında görev yapmaya başlayacak. Ayrıca terminal içerisinde 3 bin 500 özel güvenlik personeli de görev yapacak.

Havalimanı ulaşım ihalesini kazanan İETT şirketi Otobüs A.Ş., 18 noktadan 150 lüks otobüsle yolcu taşıyacak.

Ayrıca İstanbul Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi 660 taksiyle yeni havalimanında görev yapacak, üç yaşını geçmemiş araçlar filoda yer alacak. Filo içerisinde 30 adet D segmenti, 50 adet E segmenti 580 adet C segmenti lüks araçlar yer alacak.