Rakamlarla dış ticaret

Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın Ocak-Haziran verilerinden yaptığı hesaplamalardan özetle şu sonuçlar çıktı:



- Türkiye'de yılın ilk yarısı itibariyle, 38 bin 701 ihracatçı firma, 46 bin 499 ithalatçı firma bulunuyor.

- Firmaların ortalama ihracatı 1 milyon 778,2 bin dolar olurken, ortalama ithalatları 2 milyon 275,9 bin dolar.

- İstanbul, Türkiye ihracatının ve ithalatının yüzde 55,3'ünü gerçekleştirdi.

- Türkiye'nin 8 ilinin ihracatı 1 milyon doların altında kaldı.

- Bölgeler bazında bakıldığında, Doğu Anadolu'daki her bir firma yaklaşık 1 milyon 24,8 bin dolarlık, Marmaralı her bir firma da ortalama 2 milyon 67,6 bin dolarlık ihracat yaptı.



Marmara bölgesi birinci



- Bölgeler itibariyle ihracat rakamlarına bakıldığında, Marmara Bölgesi’ndeki 25 bin 18 firma 51 milyar 727 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, Ege Bölgesindeki 4 bin 721 firma 6 milyar 62 milyon dolar, İç Anadolu Bölgesindeki 4 bin 128 firma 4 milyar 324 milyon dolar, Akdeniz bölgesindeki 2 bin 510 firma 2 milyar 749 milyon dolar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bin 53 firma 1 milyar 874 milyon dolar, Karadeniz Bölgesindeki 827 firma 1

milyar 624 milyon dolar, Doğu Anadolu Bölgesindeki 444 firmada 455 milyon dolarlık

ihracat yaptı.



- Firma başına yapılan ihracatta ise Marmaralı firmalar ilk sırada yer alırken, Marmaralı her bir firma ortalama 2 milyon 67 bin dolarlık ürün ihraç etti.



- Karadenizli firmalar1 milyon 963,7 bin dolarlık, Güney Doğu Anadolu'daki firmalar 1 milyon 779,7 bin dolarlık, Egeli firmalar 1 milyon 284 bin dolarlık, Akdenizli firmalar 1

milyon 95,2 bin dolarlık, Doğu Anadolulu firmalar 1 milyon 24,8 bin dolarlık ihracat yaptı.



İstanbul lider



- İstanbul'da 21 bin 130 ihracatçı firma, 38 milyar 71 milyon 941 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İstanbul'u 6 milyar 451 milyon 129 bin dolarlık ihracatla Bursa izledi. Bursa’da bu ihracatı gerçekleştiren firma sayısı 2 bin 302.



- İzmit'te 754 ihracatçı firma, 4 milyar 629 milyon 534 bin dolarlık, İzmir'deki 3 bin 200 firma 3 milyar 802 milyon 394 bin dolarlık, Ankara'daki 2 bin 448 firma, 2 milyar 779 milyon786 bin dolarlık, Sakarya'daki 221 firma da 1 milyar 920 milyon 693 bin dolarlık ihracat

gerçekleştirdi.



- Türkiye'nin 8 ilinin ihracatı 1 milyon doların altında kaldı. İhracatı 1 milyon doların altındaki iller arasında Ardahan, Bayburt, Bingöl, Gümüşhane, Kars, Muş, Siirt ve Tunceli bulunuyor.



İthalat ihracattan 500 milyon dolar daha fazla



- İthalat rakamları incelendiğinde de 27 bin 932 ithalatçı firmanın bulunduğu İstanbul'un

58 milyar 557 milyon 671 bin dolarlık ithalat gerçekleştirdiği görüldü. İzmit'teki 853 ithalatçı firma 13 milyar 927 milyon 880 bin dolarlık ithalat yaparken, Ankara'daki 4 bin 394 ithalatçı firma 11 milyar 449 milyon 624 bin dolarlık ithalat yaptı.