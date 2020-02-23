Rakamların dilinden Fenerbahçe-Galatasaray derbisi

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, kozlarını Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda paylaşacak. İşte bu dev maç öncesi istatistiklere yansıyanlar...

Fenerbahçe pazar günü kaybetmiyor

Ligdeki pazar derbilerinde Fenerbahçe, 6 maçtır kaybetmiyor. Sarı- Kırmızılılar en son 6 Nisan 2014’te rakibini Türk Telekom’da 1-0 mağlup etti. Ardından oynanan derbilerde Sarı- Lacivertliler 3 kez kazandı, 3 maç berabere bitti.

Son galibiyette de Terim vardı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kadıköy’de son 11 lig maçında 5 beraberlik ve 5 yenilgi aldı, 1 kez kazanabildi. Sarı-kırmızılıların, Aralık 1999’da Fenerbahçe karşı deplasmanda aldığı son zaferin başında da tecrübeli çalıştırıcı yer alıyordu.

21. yılda 21. galibiyet parolası

Fenerbahçe, ligde 22 Aralık 1999’da 2-1 kaybettiği Galatasaray derbisinden bu yana Kadıköy’de Sarı-Kırmızılı ekibe karşı yenilgi yüzü görmek bilmedi. Sarı-Lacivertliler, oynanan 20 maçın 14’ünü kazanırken 6 kez de berabere kaldı.

Teknik direktörlerin 11. randevusu

Ligdeki 11 randevunun 3’ünü Fatih Terim kazanırken, Ersun Yanal tek galibiyetini 2002’de Gençlerbirliği ile Ankara’da 1-0’lık sonuçla yaşadı. İkili arasında en çok alınan sonuç 7 kez beraberlik oldu. Ligdeki son 6 karşılaşmalarında da 1’er puanı paylaştılar.

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Galatasaray 10 maçtır yenemiyor

Galatasaray, Fenerbahçe’yi ligde 10 maçtır yenemiyor. Sarı- Kırmızılılar, en son 18 Ekim 2014’te Prandelli yönetiminde Sarı- lacivertlileri TT Arena’da 2-1 mağlup etmişti. Ardından 5’i Kadıköy’de oynanan 10 lig maçından 3 yenilgi, 7 beraberlikle ayrıldı.

Büyük maç serisi 50'ye çıkabilir

Sarı-Lacivertliler, 2005’ten beri Kadıköy’de büyük maç kaybetmedi. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’a karşı son 49 maçta 26 galibiyet, 23 beraberlik aldı. (Not: 13 Mayıs 2007’deki Trabzonspor maçı ceza nedeniyle İzmir Atatürk Stadı’nda oynanmıştı.

Son 5 maç yenişemediler

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son beş lig maçında puanlar paylaşıldı. İki ezeli rakip arasındaki daha uzun bir beraberlik serisi Nisan 1963 ile Mart 1965 arasında yaşandı. O dönemde üst üste 6 maçta taraflar birbiri ile yenişemedi.

Galatasaray 13 maçtır derbi kazanamıyor

Galatasaray’ın; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’la deplasmanda oynadığı son 13 maçta da galibiyeti yok!

389. randevu

Kadıköy’de bugün Fenerbahçe ile Galatasaray, 389. kozlarını paylaşacak. Geride kalan 388 karşılaşmada Sarı-Lacivertliler, 146 kez sahadan galip ayrılmayı başardı. 122 mücadelede puanlar paylaşıldı. Sarı-Kırmızılılar ise 120 kez kazandı.