Rakamlar 'G.Saray ' diyor

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DE SANCTİS 14 MAÇTA 16 GOL YEDİ

Galatasaray'ın file bekçisi Morgan De Sanctis, bu sezon sarı-kırmızılı takımın 15 lig maçından 14'ünde görev yaptı.



Galatasaray'ın ligin ilk haftasında 4-1 kazandığı Denizlispor maçının ardından kaleyi Aykut Erçetin'den teslim alan 31 yaşında ve 1.90 metre boyundaki İtalyan kaleci, görev yaptığı 14 lig maçında toplam 16 gol yedi.



Ligdeki 14 maçından 5'ini yemeden tamamlayan De Sanctis, 4-1 kaybettikleri Fenerbahçe derbisinden sonraki 5 maçta kalesinde sadece 2 gol gördü.



RÜŞTÜ 13 MAÇTA 13 GOL YEDİ

Ali Sami Yen Stadı'ndaki derbide Beşiktaş'ın kalesini koruması beklenen Rüştü Reçber ise, siyah-beyazlı takımın 15 lig maçından 13'ünde eldiven giydi.



Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı Gaziantepspor ve 2-1 galip geldiği Hacettepe maçlarında sakatlıkları nedeniyle kaleyi Hakan Arıkan'a devreden 35 yaşında ve 1.86 metre boyundaki Rüştü, görev yaptığı 13 lig maçında kalesinde toplam 13 gol gördü.



Görev yaptığı maçlardan 5'ini gol yemeden tamamlayan deneyimli kaleci, son 3 maçta 5 gol yedi.



Beşiktaş'taki 2. sezonunu geçiren Rüştü, Kadıköy'deki derbide takımının Fenerbahçe'ye 2-1 yenilmesine engel olamamıştı.



Öte yandan, sezon başından bu yana 3 sarı kartı bulunan Rüştü, derbide de kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.





Ligde 30 puanla 3. sırada bulunan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’in ilk 15 haftası baz alınarak yapılan değerlendirmede, 28 puanlı Kartal’dan daha başarılı bir grafik çizdi. Cim-Bom, bu süreçte birçok istatistikte rakibine üstünlük sağladı.Aslan ligin ilk 15 maçında rakip fileleri 34 kez havalandırırken, siyah-beyazlı takım 25 golde kaldı. Ezeli rakipler 83’er kez gol pozisyonuna girdi. Galatasaray, 231 şut atarken bunların 107’sinde (yüzde 46) isabet sağladı. 233 şut atan Beşiktaş, 84 kez (yüzde 36) rakip kaleyi bulabildi.Cim-Bom isabetli pas istatistiğinde Kartal’a yüzde 76’ya, yüzde 72’lik üstünlük sağladı. Sarı-kırmızılı takım ilk 15 maçta toplamda 6 saat, 34 dakika, 11 saniye topla oynarken, Beşiktaş ise 6 saat, 27 dakika, 43 saniye topa sahip oldu.Turkcell Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş takımları arasında 21 Aralık Pazar günü yapılacak 2008'in son derbisinde gözler her iki takımın kalecilerinin üzerinde olacak.Derbide Galatasaray'ın kalesini koruması beklenen Morgan De Sanctis ile Beşiktaş'ın kalesinde yer alması muhtemel Rüştü Reçber, sergileyecekleri performansla derbinin skoru üzerinde doğrudan etki edecek.