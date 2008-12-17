Rakamlar 'G.Saray ' diyor

Ali Sami Yen Stadı’nda pazar günü oynanacak 2008 yılının son derbisi öncesinde form durumu ve ev sahibi avantajıyla galibiyete daha yakın gösterilen Galatasaray, rakamların da favorisi olarak dikkat çekiyor.
Ligde 30 puanla 3. sırada bulunan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’in ilk 15 haftası baz alınarak yapılan değerlendirmede, 28 puanlı Kartal’dan daha başarılı bir grafik çizdi. Cim-Bom, bu süreçte birçok istatistikte rakibine üstünlük sağladı.
Aslan ligin ilk 15 maçında rakip fileleri 34 kez havalandırırken, siyah-beyazlı takım 25 golde kaldı. Ezeli rakipler 83’er kez gol pozisyonuna girdi. Galatasaray, 231 şut atarken bunların 107’sinde (yüzde 46) isabet sağladı. 233 şut atan Beşiktaş, 84 kez (yüzde 36) rakip kaleyi bulabildi.
Cim-Bom isabetli pas istatistiğinde Kartal’a yüzde 76’ya, yüzde 72’lik üstünlük sağladı. Sarı-kırmızılı takım ilk 15 maçta toplamda 6 saat, 34 dakika, 11 saniye topla oynarken, Beşiktaş ise 6 saat, 27 dakika, 43 saniye topa sahip oldu. İKİ GOL GARANTİ
Turkcell Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş takımları arasında 21 Aralık Pazar günü yapılacak 2008'in son derbisinde gözler her iki takımın kalecilerinin üzerinde olacak.
Derbide Galatasaray'ın kalesini koruması beklenen Morgan De Sanctis ile Beşiktaş'ın kalesinde yer alması muhtemel Rüştü Reçber, sergileyecekleri performansla derbinin skoru üzerinde doğrudan etki edecek. DERBİYE DOĞRU ÖZEL