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Yaşam

RAIL LIFE'IN ŞUBAT SAYISI TOPLATILDI ANKARA (A.A)

18 Şubat 2011 01:22

-RAIL LIFE'IN ŞUBAT SAYISI TOPLATILDI ANKARA (A.A) - 17.02.2011 - TCDD'yi Geliştirme ve TCDD Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Genel Müdürlüğü, TCDD'nin aylık seyahat ve aktüalite dergisi Rail Life'da yer alan Erzurum'lu kadınlarla ilgili yazı nedeniyle ''derginin toplatıldığını, yayınının durdurulduğunu, soruşturma sonucuna göre yayında ihmal ve kusuru görülenler hakkında gereken işlemin yapılacağını'' bildirdi.  Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, vakıf tarafından yayınlanan aylık Rail Life dergisinin şubat sayısında yer alan ''Trenden Kaçan Oğlan'' başlıklı yazı nedeniyle oluşan haklı tepki ve hassasiyet üzerine söz konusu yazının sahibinin, ''incinen vatandaşlardan özür dileyen bir açıklama'' yaptığı belirtildi. Derginin Şubat 2011 sayısının dağıtımının durdurulduğu, derginin vakıf tarafından toplatıldığı ifade edilen açıklamada, başlatılan soruşturma tamamlanana kadar derginin yayınının durdurulduğu kaydedildi.  Açıklamada, ''Soruşturma sonucuna göre, yayında ihmal ve kusuru görülenler hakkında gereken işlem yapılacaktır'' denildi.

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