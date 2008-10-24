Raikkonen'den destek



Ferrari pilotu Kimi Raikkonen, takım arkadaşı Felipe Massa'ya destek olmaya devam edeceğini açıkladı. Çin Grand Prix'sinde Massa'ya ikinciliği bırakan Fin pilot, "Şampiyonluk yolunda Felipe'ye yardım etmekten memnuniyet duyarım" dedi.





Formula 1'de hem markalar hem de pilotlar şampiyonu 2 Kasım'da yapılacak sezonun son yarışı Brezilya Grand Prix'sinde belli olacak. Yarış öncesi hem McLaren'de hem de Ferrari'de hummalı çalışma sürüyor.



Kendi evinde yapılacak Brezilya Grand Prix'sine lider Hamilton'ın 7 puan gerisinde giden Felipe Massa'nın en büyük destekçilerinden biri takım arkadaşı Kimi Raikkonen.



Çin Grand Prix'sinde ikinci sıradaki yerini son turlarda Massa'ya bırakan fin pilot, şampiyonluk yolunda Massa'ya yardımcı olmaktan mutluluk duyacağını açıkladı.



Raikkonen, "Şampiyon olma şansını kaybettiğiniz anda eğer takımın zararına değilse ikincilikle üçüncü olmak arasında bir fark yok. Takım olarak iki şampiyonluğun da peşindeyiz. Brezilya'dan çifte şampiyonlukla ayrılmamıza yardımcı olabilirsem ne mutlu bana" diye konuştu.



Formula 1'de sezonun son yarışına McLaren pilotu Lewis Hamilton, Brezilya Grand Prix'sine Felipe Massa'nın 7 puan önünde başlayacak yani massa sürücü bu yarışı kazansa bile, Hamilton beşinci sıradan geriye düşmediği takdirde kariyerinin ilk formula bir şampiyonluğuna ulaşacak.



Markalarda ise son yarış önceesi Ferrari, McLaren'in 11 puan önünde lider durumda bulunuyor.

