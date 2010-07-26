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Spor

RAİ'DEN AĞIR ÇEKİM TEKRAR GÖRÜNTÜLERİNE PAYDOS ROMA (A.A)

26 Temmuz 2010 14:49

-RAİ'DEN AĞIR ÇEKİM TEKRAR GÖRÜNTÜLERİNE PAYDOS ROMA (A.A) - 26.07.2010 - İtalya'da devlet televizyonu RAİ, futbol programlarıyla ilgili olarak sürpriz bir karar aldı. Yeni yayın döneminde, maçların ardından yayımlanacak futbol programlarında, çeşitli pozisyonların tartışılması için ağır çekim tekrar yönteminin kullanılmaması kararlaştırıldı. Tekrar yöntemi, ancak çok vahim hakem hatalarının olduğu pozisyonlar için kullanılacak. RAİ Spor Müdürü Eugenio De Paoli, ''Devlet televizyonunun polemiklere, bar muhabbetlerine ve kavga gürültüye kapıyı kapatma zamanı gelmişti. Programlarda artık futbolun teknik ve taktik yönlerine ağırlık verilecek'' dedi. RAİ, 43 yıldır süren geleneği yeni bir karar eşliğinde rafa kaldırdı. Serie A'da 29 Ağustosta yeni sezon perdeyi açtığında, artık televizyonlardaki spor programlarında sözlü dalaşmalara ve de kavgalara yer olmayacak. ''Domenico Sportiva'' (Spor Pazarı) ve ''Novantesimo Minuto'' (Doksan Dakika) gibi programlarda, maçlardaki pozisyonlar tekrarlar eşliğinde uzun uzadıya masaya yatırılmayacak. Tekrar, her hafta didaktik amaçlarla sadece üç dört pozisyon için kullanılacak.

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