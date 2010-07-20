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Politika

RAHŞAN ECEVİT'TEN ''MÜZE'' TEPKİSİ TBMM (A.A)

20 Temmuz 2010 19:50

-RAHŞAN ECEVİT'TEN ''MÜZE'' TEPKİSİ TBMM (A.A) - 20.07.2010 - Rahşan Ecevit, Bülent Ecevit'in dedesine ait evin müze yapılması önerisine tepki gösterdi.  Rahşan Ecevit, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:  ''DSP'nin yöneticilerinden biri, Kastamonu'da bir Ecevit müzesi açılması için Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuracağını açıklamış. DSP'yi bugünkü dramatik noktaya getiren, Ecevit'in hem manevi hem de maddi mirasını yüzleri kızarmadan tüketenlerin onun adını anmaya hakları yoktur.  Emekle ve titizlikle oluşturulan bu mirasın son kırıntıları da heba edildikten sonra DSP ile bağlantılarını sona erdirecekleri aşikar olan bu kişilerin siyasi çıkar hesaplarına Ecevit adını alet etmemelerini önemle hatırlatırım. Bu kişiler, Ecevit'e olan borçlarını eğer gerçekten ödemek istiyorlarsa onun isminden uzak dursunlar.'' DSP Genel Sekreteri Hasan Erçelebi, dün yaptığı açıklamada, Bülent Ecevit'in dedesi Fahri Ecevit'in, Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Sarıçam köyündeki evinin restore edilerek müze haline getirilmesi için çalışma başlattıklarını bildirmişti.

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