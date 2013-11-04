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Rahşan Ecevit'ten 'başörtülü vekil' yorumu: Türkiye 1923'ün gerisine çekildi

Rahan Ecevit, AKP milletvekillerinin TBMM'e başörtüsüyle girmelerini eleştirerek, 'Dinimizde kadınların saçlarının tamamının örtülü olması gerektiğine dair bir emir yoktur' dedi

04 Kasım 2013 13:03


Rahşan Ecevit Genel Kurul’a başörtüsüyle giren AKP'li vekilleri eleştirerek “Meclis’te bir oyun oynanmıştır. Türkiye 1923’lerin gerisine çekilme süreci başladı” dedi

Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit’in eşi Rahan Ecevit, AKP milletvekillerinin TBMM'e başörtüsüyle girmelerini eleştirerek, “Dinimizde kadınların saçlarının tamamının örtülü olması gerektiğine dair bir emir yoktur. Dinimiz sadece edep yerlerinin örtülmesini emreder. Meclis’te bir oyun oynanmıştır. Türkiye’de 1923’lerin gerisine çekilme süreci başlamış bulunuyor” dedi.

Milliyet'te açıklamalarda bulunan Rahşan Ecevit, Fazilet Partisi milletvekili Merve Kavakçı’nın Meclis’e başörtüsü ile girme girişiminin önlenmesi için de “o günkü şartlara göre haklı olarak müdahale edilmişti” dedi.

 

'Dinimizde yok'

 

Ecevit, şunları söyledi:

“90 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Atatürk devrimlerinden birinin amacı türk kadınının topluma kazandırılmasıydı. Kara çarşafı atarak toplumun çeşitli kesimlerinde çalışmaya başlayan kadınlarımız Avrupa ve Amerika’dan daha önce 1935’te seçme ve seçilme hakkını kazanarak daha da güçlenmiştir. Ancak zamanla, hanımlarımız inanç özgürlüğü çerçevesinde başta türban olmak üzere kıyafetlerinde değişiklik yapmak gereğini duymuşlar ve bu kıyafeti, giyilmemesi gereken yerlerde de giymek istemişlerdir. Bu yürlerden biri de TBMM’dir. Bugün ‘olmamalıydı’ diye ifade edilen, bundan 14 yıl önce Meclis’te yer alan Merve Kavakçı olayına o günkü şartlara göre haklı olarak müdahale edilmişti. Çene altından bağlanan başörtüsü hanımlarımızın geleneksel örtüsüdür. Saçların tek telinin bile görülmeyecek bir biçimde örtünme biçimine de türban denilir. Dinimizde kadınların saçlarının tamamının örtülü olması gerektiğine dair bir emir yoktur.”

 

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