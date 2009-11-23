Rahşan Ecevit, partisini kurdu

T24 -

'Gazeteciliğe devam'

DSP benzeri amblem

DSP lideri Türker'in "amblem dava konusu olabilir" sözleri

'Gezilere çıkacak mısınız?' sorusu üzerine...

Parti siyasi hayatımıza bugün girdi

Yeni kurulan Demokratik Sol Halk Partisi'nin (DSHP) genel başkanı, gazeteci Hulki Cevizoğlu CNN TÜRK'e konuştu. Cevizoğlu, DSP lideri Masum Türker'in partinin amblemine yönelik eleştirilerine, "Amblem sahibine döndü. Ecevitlerin amblemiydi bu. DSHP'nin iki tarafa kanatlarına açmış güvercini uçmaya hazır, yuvasında yatmış kuluçkaya yatmış değil" yanıtını verdi.CNN TÜRK'te yayınlanan Gündemin Rengi programında Rıdvan Akar'ın sorularını yanıtlayan Cevizoğlu'nun açıklamaları şöyle:- "Ecevitlerle OR-AN'da birlikte çalıştık"- "Ecevit gibi gazeteciliği sürdüreceğim"- "DSHP amblemi belirlendi. Renkler de Ecevit'in renkleri. 1985'te Sayın Bülent Ecevit yasaklı olduğu için Sayın Rahşan Ecevit onun yerine genel başkan olmuştu partiye. Şimdi bu ilke ve fikirler Atatürk çizgisiyle birlikte DSHP'de hayat bulacaktır"- "Dava konusu olabilecek o kadar konu var ki... "- "AKP iktidarında, son 7 yılda Türkiye'nin anası ağladı. 'Elimizden kuşumuzu aldılar' diyen Masum Türker'in açıklamalarını doğru bulmuyoruz. Amblem sahibine döndü. Ecevitlerin amblemiydi bu. DSHP'nin iki tarafa kanatlarını açmış güvercini uçmaya hazır, kuluçkaya yatmış değil"- "Hem DSP tabanından hem de Türkiye'nin her kesiminden çok tanınmış ve tanınmamış birçok isimden birlikte çalışalım diye öneri geldi"- "Biz Ecevit çizgisinde, Atatürk yolunda politika yapacak kişiler arıyoruz. Biz marjinal bir parti değiliz, Türkiye'nin partisiyiz"- "Evet gezilere çıkacağım. Bülent Ecevit gazeteciydi, Atatürk de 'ben aslında gazeteciyim' diyordu. Ben zaten gazeteciliğimi sürdürürken bu yakında üç farklı yerde konferans verdim. Zaten bu çalışmaları sürdürüyorduk. Şimdi Anadolu yolları bizi bekliyor. Şimdi ülke sorunları için ekranda söylediklerimizi halka söylemek için gezilere başlayacağız"Demokratik Sol Halk Partisi (DSHP) bugün kuruldu. Rahşan Ecevit'in desteği ile kurulan partinin genel başkanı gazeteci Hulki Cevizoğlu oldu. Hulki Cevizoğlu'na genel başkanlık teklifini Rahşan Ecevit "Şahsi düşüncelerim sizinle uyuşuyor" diyerek götürdü; Cevizoğlu da kabul etti.Partinin kuruluş dilekçesi de, İçişleri Bakanlığı'nca onaylandı.