Rahşan Ecevit, DSP'yi reddetti

Rahşan Ecevit, Bülent Ecevit'in 1986 yılında özenle kurduğu partinin, artık varlığının nedeni anlaşılamayan, söylemleri ve eylemleriyle neyi amaçladığı bilinmeyen bir kuruluş haline geldiğini belirterek, "Bu nedenle Demokratik Sol Parti ya adını değiştirmeli ya da Bülent Ecevit'in adını kullanmaktan vazgeçmelidir" dedi.



Rahşan Ecevit, yaptığı yazılı açıklamada, DSP'nin, kurucusu Bülent Ecevit'in düşünce, inanç ve ilkelerinden koparıldığını savunarak, partinin, "Atatürk'ün yolunda Ecevit'in ışığında" tekerlemeleriyle hayatını sürdürmeye çalıştığının görüldüğünü ifade etti.



Rahşan Ecevit açıklamasında, şunları kaydetti: "Bülent Ecevit'in 1986 yılında özenle kurduğu bu parti, artık varlığının nedeni anlaşılamayan, söylemleri ve eylemleriyle neyi amaçladığı bilinmeyen bir kuruluş haline gelmiştir. Demokratik Sol Partiyi bu duruma getiren parti

yönetiminin bu tutumu, parti tabanının önemli bir kesiminde huzursuzluğa neden olmuştur. Bu nedenle Demokratik Sol Parti ya adını değiştirmeli ya da Bülent Ecevit'in adını kullanmaktan vazgeçmelidir."



Sarıgül'ün kabulü bardağı taşırdı



Rahşan Ecevit daha önce de DSP Genel Başkanı Zeki Sezer'in partiyi büyütemediği için istifasını veya partiyi olağanüstü kongreye götürmesini istemişti. Ancak Sezer her ikisine de yanaşmamıştı.



CHP'den ihraç edilen Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün DSP'ye katılması ise Rahşan Ecevit açısından bardağı taşıran son damla oldu. Çünkü Sarıgül daha önce DSP'den istifa ederek, CHP'ye katılmış bugünse tersini yapıyordu. Sarıgül'ün DSP'den ayrılmasından

sonra Bülent Ecevit hakkındaki sözleri unutulmamıştı.



Ecevit'in son isteği



Öte yandan Rahşan Ecevit DSP'nin, Bülent Ecevit'in son isteği olan sağlı sollu birleşme fikrinden ve işbirliğinden tamamen farklı bir yere sürüklendiğini Sarıgül'ün CHP'de yapamadığını bugün DSP'de yapmaya çalıştığını düşünüyor.



Yönetim olağanüstü toplandı



Rahşan Ecevit’in parti yönetimine ilişkin sert açıklamalarının ardından parti yönetimi de olağanüstü toplandı. Toplantıda Rahşan Ecevit’in yazılı açıklaması ele alınacak.



'Yolumuza devam ediyoruz'



Rahşan Ecevit’in açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulunan DSP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Macit, şunları söyledi:

“Biz, DSP olarak Ecevit’le, Rahşan Ecevit’le, demokratik sol felsefe çerçevesinde yolumuza devam ediyoruz. O bildiriyi yazanlar partinin kuruluş tarihini bile bilmiyorlar. Parti, 1985 yılında kuruldu. DSP’nin son aylarda elde ettiği ivme ile yerel seçimlerde solda birinci parti olacağına dair işaretler içimizden bazılarını huzursuz etmişe benziyor. Kendi içimizden bize karşı oyun oynanıyor. Bizi durdurmak isteyenler var. Biz yolumuza devam ediyoruz.”