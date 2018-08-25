Rahmi Turan: Türkiye'den kaçan kaçana; çok sayıda 'fare yürekli' insanımız varmış!

Sözcü gazetesinin başyazarı aynı zamanda "Tokmak" sütunu yazarı Rahmi Turan, Türk Lirası'nın dolar karşısında hızla değer kaybetmesi nedeniyle 3 milyar 20 milyon dolarlık sermayenin yurtdışına çıkarıldığını belirterek, "Türkiye'den kaçan kaçana… Demek ki ülkemizde çok sayıda “fare yürekli” insanımız varmış! 'Batan gemiyi önce fareler terk eder' denir. Fakat biz batmış değiliz ki… Sadece zor günler geçiriyoruz" diye yazdı.

Rahmi Turan'ın "Fare yürekliler!" başlığıyla kaleme aldığı yazısı şöyle:

"Haber üzücü… Türkiye'den kaçan kaçana… Demek ki ülkemizde çok sayıda “fare yürekli” insanımız varmış!

“Batan gemiyi önce fareler terk eder” denir. Fakat biz batmış değiliz ki… Sadece zor günler geçiriyoruz, o kadar… Güçlükleri yenmek varken nedir bu panik?

Türk Lirası'nın dolar karşısında hızla değer kaybetmesi nedeniyle Türkiye cazibesini kaybetmiş, bu nedenle 3 milyar 20 milyon dolarlık sermaye yurtdışına çıkmış.

Yurtdışına sermaye kaçışını Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) açıklıyor ve yeni ekonomi yönetiminin Orta Vadeli Programı'nın yüksek enflasyon, yüksek işsizlik ve Türk Lirası'ndaki hızlı düşüşün önüne geçecek adımlar içermesi gerektiğini belirtiyor.

Bunlar haklı uyarılardır ama ben Maliye Bakanı Berat Bey'in Enerji Bakanı olduğu dönemde (elektrikte hiçbir önemli tasarruf olmadığı halde) zavallı mini mini okul çocuklarını sabahın kör karanlığında yollara döktüğünü hatırladıkça, ona bu konuda da tereddütle bakıyorum! Ziya Paşa'nın şu sözü ünlüdür:

'Aynası iştir kişinin, lâfa bakılmaz, görünür rütbe-i aklı eserinden.”