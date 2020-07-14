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Rahmi Turan: Türkiye'de okuldan çok cami var

Sözcü yazarı Rahmi Turan'dan Ayasofya yorumu: AKP iktidarının, seçmen tabanının dağılmasını önlemek için son manevrası

14 Temmuz 2020 09:47

Sözcü yazarı Rahmi Turan, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin eleştirilerde bulundu. "Türkiye'de okuldan çok cami var" diyen Turan, " Sayısı 84 bin 684 olan camilerimize bir tane daha eklendi… Ayasofya 84 bin 685'inci cami oldu… Böylece İstanbul'daki cami sayısı da 3 bin 269 iken, 3 bin 270'e yükseldi. Ne güzel! Artık cami sıkıntısı çekmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.

Turan AKP iktidarına ilişkin de, "Tabii ki, iktidarın amacı başka… Her alanda sıkışan ve başarısız olarak kamuoyu desteğini hızla kaybeden AKP iktidarının, seçmen tabanının dağılmasını önlemek için son manevrası bu…" eleştirisi getirdi.

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