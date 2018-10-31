Rahmi Turan: Milletin 'A..sına koyan' müteahhit ile yandaşlar iyi kazandılar

Sözcü başyazarı Rahmi Turan, 29 Ekim'de açılan İstanbul Havalimanı için, "İstanbul'un maliyeti çok yüksek böyle bir havaalanına ihtiyacı var mıydı, tartışılır!" sorusunu yöneltti.

Rahmi Turan, İstanbul Havalimanı için, 'Eser büyük, güzel ve modern olabilir. Bundan memnuniyet duyarız' diyerek, " Fakat devlete getireceği muazzam yükü de düşünmek gerekiyor. Milletin “A..sına koyan”müteahhit ile yandaşlar iyi kazandılar ama… Sonuçta, savrulan milyonları yine sıkıntı içindeki bu millet ödeyecek!" diye yazdı.

Rahmi Turan'ın "İstanbul Havalimanı!" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz