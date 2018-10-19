Rahmi Turan: Maliye Bakanı Damat Berat Bey müjdeledi; ama inanmadım

Sözcü gazetesi başyazarı ve Tokmak sutünu yazarı Rahmi Turan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Enflasyon aşağı yönlü seyredecek. Bu sürecin sonunda enflasyon ve faizden ekonomimizi kurtardığımızı göreceksiniz" açıklamasını köşesine taşıyarak, "Nasıl inanalım?Zamlara, gamlara, kahra, çileye, eziyete alışacağız" dedi.

Rahmi Turan, "Maliye Bakanı Damat Berat Bey müjdeledi" diyerek, Bakan Albayrak'ın sözlerine inanmadığını kaydetti. Turan, "Vatandaşa zıpkın gibi saplanan zamları gördükçe Berat Bey'e nasıl inanayım? İnsanlarımız 'Hiç rahat yüzü görmeyecek miyiz?' diye soruyor. Zamlara, gamlara, kahra, çileye, eziyete alışacağız. Hani “Seçimden sonra Türkiye kanatlanacak” diyorlardı? Fiyatlar kanatlandı, uçuyor işte! Fakat ne gam! Büyüklerimiz “Kriz-mıriz yok, güçlenerek (!) yürüyoruz” diyorlar!" diye yazdı.

Rahmi Turan'ın "Nasıl inanalım?" başlığıyla (19 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz