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Rahmi Turan’dan AKP’li Yılmaz’ın hakaret ettiği polislerin açığa alınmasına tepki: Türkiye’de düzgün ve dürüst görev yapmanın bedeli bu işte!

AKP Milletvekili aracını durduran polise, "Ekibe tükürürüm, şerefsiz" demişti

25 Ağustos 2021 11:47

Sözcü yazarı Rahmi Turan, AKP milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın kendisini trafikte durduğu için hakaret ettiği polisin, görüntülerin basına yansımasının ardından açığa alınmasını eleştirdiği bugünkü yazısında, “Türkiye’de düzgün ve dürüst görev yapmanın bedeli bu işte!” dedi.

“Şimdi polis nasıl gönül huzuruyla görev yapacak?” diye soran Turan, devamında şunları kaydetti:

“Amirleri bile onları korumuyor! Yazık değil mi? Hiçbir demokratik ülkede bizdeki haksızlıkları, çarpıklıkları göremezsiniz…”

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