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Rahmi Turan: 'Bu kadarı da olmaz' demeyin; burası Türkiye

"Hazıra konanlar şimdi bunu küçümsemesinler!"

29 Ekim 2018 11:49

Her yıl 29 Ekim'de Ankara'da düzenlenen 'Geleneksel Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu bu sene İstanbul'da gerçekleşecek. Sözcü başyazarı Rahmi Turan, Cumhuriyet'in 95'inci yılının  ilk defa parçalı kutlanacağını belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul'daki resepsiyona katılmayacağını hatırlattı.  Muhalefetin Anıtkabir'de yapılacak devlet törenine katılacağını aktaran yazar, 'Bu kadarı da olmaz' demeyin. Burası Türkiye, her şey olabilir!" dedi. 

"Biz Cumhuriyet'e sahip çıkacağız"

Yıllardır Cumhuriyet değerlerinin yıkılmaya çalışıldığını savunan Rahmi Turan,  "Biz her şeye rağmen Cumhuriyet'e sahip çıkacağız, hiç kimse içimizdeki Atatürk sevgisini bitiremeyecek. Kurtuluş Savaşı'nda bu ülke için canından başka verecek bir şeyi olmayan fakir-fukara çocuklarının, yani dedelerimizin, vatan için severek ölüme yürümelerindeki fedakârlıkla kuruldu Cumhuriyet… Hazıra konanlar şimdi bunu küçümsemesinler!" diye yazdı. 

Rahmi Turan'ın "95’inci yıl" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz 

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