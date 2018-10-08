Rahmi Turan: Bakan Berat Bey, Erdoğan'ın onayını almadan mı McKinsey ile anlaştı; özür dilesin

Sözcü gazetesi başyazarı ve Tokmak sütunu yazarı Rahmi Turan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın McKinsey şirketiyle anlaşıldığını duyurmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Fikri danışmanlık hizmeti de almayacaksınız, dedim. Hiç gerek yok, biz bize yeteriz" kararını yorumladı. Yazar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın McKinsey kararını "Yanlıştan dönmek de hiç yoktan iyi tabii ki…" şeklinde değerlendirdi.

Rahmi Turan "Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, daha önce bu anlaşmadan haberi yok muydu? Bakan Berat Bey, onun onayını almadan mı McKinsey ile anlaştı? Böyle bir şey mümkün mü?" sorusunu yönelterek, "Berat Bey'in en azından özür dilemesi gerekiyor, öyle değil mi?" dedi.

Rahmi Turan'ın "Yanlıştan dönmek!" başlığıyla (08 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz