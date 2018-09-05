Rahmi Turan: Bahçeli Bey bu çöküşe kriz denmez de ne denir

Sözcü gazetesinin başyazarı aynı zamanda "Tokmak" sütunu yazarı Rahmi Turan köşesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iktidarı desteklediğini bu nedenle ekonomik çöküşün vicdani sorumluları arasında yer aldığını vurguladı. Yazar, Türk Lirası'nın bir kaç ayda hızla eriyip yarı yarıya değer kaybettiğini belirterek Bahçeli'ye seslendi. Turan, " Bahçeli Bey… resmi enflasyon yüzde 17.9 olup, gerçek enflasyon bunun iki katı ise bu acı çöküşe kriz denmez de ne denir?" diye yazdı.

Rahmi Turan'ın "Vay hainler!" başlığıyla bugün yayımlanan yazısı şöyle:

"Partisi güya muhalefet partisi ve kendisi de onun lideri! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iktidarı akıl almaz bir şekilde destekleyerek ekonomik çöküşün vicdani sorumluları arasında yer aldı ama o bunu düşünmüyor ve:

“Ekonomide kriz çığırtkanları vatan hainidir!” diyor.

Ne müthiş bir keşif? Ülkede doğru söyleyenler demek ki vatan haini, öyle mi? Oysa iktidar partisinden bile “Bu ekonomik krizi dış güçler yarattı” diyerek krizi kabul edenler var. Onlar da mı vatan haini oluyor?

– 2015 yılında dolar 2.95 lira idi, şimdi 6.70 lira…

– Euro 3.31 lira idi, şimdi, 7.75 lira.

– Sterlin 4.50 lira idi, şimdi 8.59 lira.

– İsviçre Frangı 3.04 lira idi, şimdi 6.77 lira.

– Kanada Doları 2.22 lira idi, şimdi 5.02 lira.

Paramız dünyanın bütün paralarına karşı değer kaybetti!

Bakınız Bahçeli Bey… Dolar daha bu yılın şubat ayında 3.70 lira idi. Bugün 6.70 lira… Bir ülke parasının değeri birkaç ayda hızla eriyip değerini yarı yarıya kaybetmişse, resmi enflasyon yüzde 17.9 olup, gerçek enflasyon bunun iki katı ise bu acı çöküşe kriz denmez de ne denir?"