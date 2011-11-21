'Rahmi Saltuk'un oğlu intihar etmedi'

T24 -

Acı haberi polisten öğrendi

Gece geç geldi, sigara içti



İntihar mı, kaza mı?

Hürriyet'in haberine göre, sabah saatlerinde, İstanbul Şişli’de bulunan 5 katlı binanın altında, halk ozanı Rahmi Saltuk’un oğlu Baran Saltuk (21) ağır yaralı bulundu. Oturdukları 5’inci kattaki dairenin penceresinin açık olduğu görüldü. Polisin sık sık anons ettiği sağlık ekipleri, olay yerine geldiklerinde Saltuk’un hayatını kaybettiğini belirledi. Sokağa güvenlik şeridi çekilerek, inceleme başladı. Polis ölen gençle ilgili ayrıntılı bilgi almaya çalıştı.Baba Rahmi Saltuk oğlunun ölüm haberini kapı zilini çalan polisten öğrendi. Olay yerinde inceleme yapan polis, zili çaldı. Uykudan uyanarak kapıyı açan babaya acı haberi polis memurları verdi. Saltuk, aşağıya indiğinde oğlunun cesediyle karşılaştı. Şişli Etfal Hastanesi morgunda İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mahir Kalebek’e ifade veren Rahmi Saltuk, oğlu Baran’ın sabaha karşı saat 04.00 sıralarında eve gelmesiyle uyandığını anlattı. Saltuk ifadesine şöyle devam etti:“Anahtarını düşürmüş, ablası İlke’yi aramış. Daha sonra saat 05.00’te oğlumla koridorda karşılaştım. Bana sarılmak istedi. ‘Babacığım iyi geceler’ dedi. Ben de ‘Saat beş oğlum, bu saatte iyi geceler olur mu’ dedim. Daha sonra Baran’ın odasının kapısını açtığımda sigara içiyordu. ‘Saat 5’te bu ne oğlum’ dedim. Sonra uyumuşum. Saat 07.00 sıralarında kapı çalındığında polisler gelmişti. Kimseden davacı ve şikayetçi değilim. Olayın araştırılmasını istiyorum. Oğlumun neden böyle bir şey yaptığını tahmin edemiyorum. Düşmüş olabileceğini düşünüyorum” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oğlu yaşamını yitiren sanatçı Rahmi Saltuk’a başsağlığı diledi.Türkiye Komünist Partisi’nin üyesi olan İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu Baran Saltuk’un intihar mı ettiği, kaza sonucu mu düştüğü, yoksa cinayete mi kurban gittiği polisin incelemesinin ardından ortaya çıkacak. Gencin ölümü polis kayıtlarına ‘intihar’ olarak geçerken aile, oğullarının düşmüş olabileceğini ileri sürdü.