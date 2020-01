Rahmi M. Koç Bilim Madalyasi Prof. Dr. Daron Acemoğlu’nun oldu

İstanbul, 23 Kasım (DHA) – Koç Üniversitesi tarafından, başarılı ve öncü bilim insanlarını ödüllendirerek, bilime hizmet etmek amacıyla başlatılan Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası bu yıl , uluslararası alanda ekonomiye yaptığı katkılar nedeniyle Prof. Dr. Daron Acemoğlu’nun oldu.

Koç Üniversitesi tarafından, Türkiye’nin yetiştirdiği, evrensel bilgi birikimine katkıda bulunan başarılı ve öncü bilim insanlarını ödüllendirmek ve bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla başlatılan “Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası”nın bu yıl ikincisi takdim edildi. Ödül, makroekonomik büyüme ve kalkınma, çalışma ekonomisi ve politik ekonomi konularında çığır açan katkıları nedeniyle Prof. Dr. Daron Acemoğlu’nun oldu. Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, “Tüm dünyada ses getiren ve diğer araştırmacılara ilham veren çalışmaları için kendisini tebrik ediyor ve bundan sonraki çalışmalarında da büyük başarılarla adından söz ettireceğine yürekten inanıyorum” diye konuştu. Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan da, Prof. Dr. Acemoğlu’nun, sosyal bilimler, doğa bilimleri ve teknoloji örtüşmelerindeki argümanları ve 21. yüzyılın en önemli sorunlarından biri olan eşitsizliğin kökeni hakkında öne sürdüğü teorileriyle dünyada yeni ufuklar açtığını belirtti. Prof. Dr. Daron Acemoğlu ise, “Ciddi, bilgiye bağlı kurumların araştırmalarımı böyle büyük bir ödüle layık görmesi benim için çok anlamlı” dedi.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Ekonomi Bölümü’nden Prof. Dr. Daron Acemoğlu ödülünü, Koç Holding ve Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Şeref Başkanı Rahmi M. Koç’un elinden aldı. Rahmi Koç Müzesi’nde düzenlenen 2017 yılı Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Ödül Töreni’ne, Koç Ailesi üyeleri, bilim ve akademi çevreleri, iş dünyasının önde gelen isimleri ve basın mensuplarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nın ikincisini gelişmiş, müreffeh ve aydınlık bir dünyanın oluşumuna önemli katkılarda bulunması nedeniyle dünyaca ünlü bir bilim insanına vermekten büyük gurur duyduklarını belirtti. Dünya çapında ses getiren ve diğer araştırmacılara ilham veren çalışmaları nedeniyle Prof. Dr. Daron Acemoğlu’nu kutladığını belirten Ömer M. Koç, “Bundan sonraki çalışmalarında da büyük başarılarla adından söz ettireceğine yürekten inanıyorum. Kendisini candan kutlarım.” dedi.

Koç Üniversitesi’nin kuruluş fikrinin Koç Holding’in Kurucusu merhum Vehbi Koç tarafından ortaya atıldığını hatırlatan Ömer M. Koç sözlerini şöyle sürdürdü: “Kurulduğu günden bu yana da Koç Üniversitesi’ni dünyanın önde gelen akademik kuruluşları arasına katmak için tüm imkânlarını seferber eden Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç’a, huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum.”

Ömer M. Koç: Koç Üniversitesi hür ve ilerici düşüncenin çekim merkezi

Rahmi M. Koç’un bilime ve bilimsel çalışmalara verdiği bu desteğin “Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası” ile daha ileriye taşınacağına yürekten inandığını kaydeden Ömer M. Koç, Koç Üniversitesi’nin kuruluşuyla ilgili şu bilgiyi aktardı: “Rahmetli Vehbi Koç’un ileri görüşlülüğü, ‘Sermaye bulunur, makine alınır, teknoloji transfer edilir fakat iyi eğitilmiş insan gücü yoksa netice almak zordur…’ sözlerinin altındaki felsefeyle buluşmuş ve bir üniversite kurma fikri oluşmuştu. Amacımız, ülkemizde uluslararası nitelikte, yaratıcı, bağımsız ve tarafsız düşünebilen, liderlik vasıflarına sahip yetkin mezunlar verecek; özgür düşünce ile bilimin sınırlarını ilerleterek, Türkiye ve insanlığa hizmet edecek örnek bir üniversite kurmaktı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan sapmaktır. Yalnız ilmin ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişimini anlamak ve ilerlemeleri zamanında takip etmek şarttır…” sözünü kendimize şiar edinerek temelini attığımız Koç Üniversitesi, yıllar içinde bilimsel ve akademik çalışmalarıyla hür ve ilerici düşüncenin çekim merkezi haline geldi. Yola çıkarken belirlediğimiz hedeflerimizden taviz vermeden, görevlerimizi aksatmadan 24 yıldır çalışıyor, ülkemizin ve dünyanın en iyi eğitim kurumları arasındaki yerimizi her geçen yıl sağlamlaştırıyoruz.

Önümüzdeki sene, 25’inci yılını kutlayacak olan Koç Üniversitesi 7 fakülte, 20 araştırma merkezi, 5 araştırma ve eğitim forumu, 132 laboratuvar ve Koç Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Türkiye’nin en önemli eğitim ve araştırma kurumlarından biri haline geldi. Umuyorum 50. kuruluş yılında da, kendi coğrafyamızda ve dünyanın geri kalanında üniversitemizin gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan bahsetmek üzere yine bir araya gelebiliriz. Bu vesileyle, üniversitemiz mütevelli heyet başkanlığı görevi boyunca bilime olan inancı ve açık görüşlülüğü nedeniyle Sayın Rahmi M. Koç’a ve onun bu güçlü gayretine üstün çalışmalarıyla destek veren akademik ve idari kadromuza bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Prof. Dr. İnan: Geleceğin buluşları disiplinlerarası kesişmelerde ortaya çıkacak

Törende konuşan Koç Üniversitesi Rektörü Umran İnan da, geçen yıl fen, mühendislik ve tıp alanlarında verilen ilk madalyanın sahibinin Kaliforniya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aydoğan Özcan olduğunu hatırlattı. Prof. Dr. Umran İnan, ikincisi verilen madalyanın bu sene, “İktisadi, idari, sosyal, insani bilimler ve hukuk” alanlarında Türkiye’nin yetiştirdiği, yurtiçinde veya yurtdışında evrensel bilgi birikimine üst düzeyde katkıda bulunmuş olan ve 50 yaşını aşmamış bir bilim insanına takdim edildiğini söyledi.

Geleceğin en önemli buluşlarının sosyal, insani bilimler ile temel bilimler, mühendislik ve tıp alanlarının kesişmelerinde ortaya çıkacağını belirten Prof. Dr. Umran İnan sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz de Koç Üniversitesi’nde kuruluşumuzdan bu yana disiplinlerarası çalışmalara odaklanıyoruz. Öğrencilerimizin özellikle son senelerde artan çift anadal tercihlerinde birbirine daha dikey seçimler, örneğin bir mühendisin psikoloji veya felsefe okumasını, ekonomi okuyan bir öğrencimizin görsel sanatlara ilgi duymasını teşvik ediyor, bu heves ve heyecanların en iyi şekillerde yakalanabilmeleri için her türlü imkânı sağlıyoruz.

Bu sene madalya alan bilim insanı da, sosyal bilimler, doğa bilimleri ve teknoloji örtüşmelerindeki argümanları ve 21. yüzyılın en önemli sorunlarından biri olan eşitsizliğin kökeni hakkında öne sürdüğü teorileri ile yeni ufuklar açan bir isim…

Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nı Prof. Dr. Daron Acemoğlu’na makroekonomik büyüme ve kalkınma, çalışma ekonomisi ve politik ekonomi konularında çığır açan katkılarına istinaden takdim etmekten olağanüstü gurur duyuyoruz. Daha önce de birçok önemli ödüle layık bulunmuş olan Sayın Daron Acemoğlu’nu huzurlarınızda en içten duygularımla tebrik ediyor; bundan sonra da büyük bir verimlilikle sürdüreceği başarılı çalışmalarının her zaman takipçisi olacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum.”

Törende, Prof. Dr. Daron Acemoğlu hakkında kısa bir film de gösterildi.

Dünyaca ünlü akademisyenler Seçici Kurul’da görev yaptı

Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’na aday olacak bilim insanları, Koç Üniversitesi tarafından çeşitli bilim dallarında uzman isimlerden oluşan beş kişilik Seçici Kurul üyeleri tarafından belirlendi. Bu yılki Seçici Kurul’da, dünyanın en önemli kurumlarından, Prof. Dr. Dani Rodrik (Harvard Üniversitesi), Prof. Dr. Yasemin Soysal (Essex Üniversitesi), Prof. Dr. Seyla Benhabib (Yale Üniversitesi), Prof. Dr. Gülrü Necipoğlu – Kafadar (Harvard Üniversitesi) görev yaptı. Başkanlığını Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan’ın yaptığı Seçici Kurul tarafından belirlenen adayların çalışmaları Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ne bildirildi. Mütevelli Heyeti bu değerlendirmeler ışığında seçimi gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Daron Acemoğlu Hakkında

K. Daron Acemoğlu Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Ekonomi Bölümü’nde Elizabeth ve James Killian Profesörü ve Kanada Gelişmiş Araştırmalar Enstitüsü’nde yürütülen Enstitüler, Kurumlar ve Büyüme programı üyesidir. Ayrıca Ulusal Ekonomik Araştırmalar Dairesi ve Ekonomi Politikaları Araştırma Merkezi ile bağlantısı bulunmaktadır. Acemoğlu Ulusal Bilimler Akademisi, Türkiye Bilimler Akademisi, Amerika Sanat ve Bilimler Akademisi, Ekonometri Derneği, Avrupa Ekonomik Birliği ve Çalışma Ekonomistleri Derneği’nin seçilmiş üyeleri arasındadır.

Daron Acemoğlu, York Üniversitesi’nin ekonomi bölümünde aldığı lisans eğitimini 1989 yılında bitirdikten sonra, 1990 yılında Londra Ekonomi Üniversitesi’nin matematiksel ekonomi ve ekonometri bölümünde yüksek lisans programından mezun olmuş ve 1992 yılında da Londra Ekonomi Üniversitesi’nin (London School of Economics) Ekonomi Bölümü’nde doktorasını tamamlamıştır. Kendisi 1993 yılından bu yana Londra Ekonomi Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmaktadır ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü bünyesinde Yardımcı Doçent, Pentti Kouri Doçent Doktor ve Ekonomi Profesörü unvanlarına sahiptir.

Şu ana dek yazdığı bazı kitaplar: James A. Robinson ile birlikte yazdığı “Diktatörlük ve Demokrasinin Ekonomik Kökenleri, Modern Ekonomik Büyümeye Giriş”, yine James A. Robinson ile birlikte yazdığı “Ulusların Düşüşü: Güç, Refah ve Yoksulluğun Kökenleri”, son olarak da David Laibson ve John List ile birlikte yazdığı “Ekonominin Prensipleri”.

Akademik çalışmaları, American Economic Review, Econometrica, Journal of Political Economy, Quarterly Journal Economics ve Review of Economic Studies’in de aralarında bulunduğu, önde gelen bilimsel dergilerde yayımlanmıştır. Araştırmaları, siyasal ekonomi, ekonomik gelişme ve büyüme, insan sermayesi kuramı, büyüme teorisi, inovasyon, araştırma teorisi, ağ ekonomisi ve öğrenme de dâhil olmak üzere, ekonomi bünyesindeki çok çeşitli çalışma konularını kapsamaktadır.

Daron Acemoğlu’nun sahibi olduğu çok sayıdaki ödül ve burslar arasında; 2004 yılında Chicago Üniversitesi’nin açılış töreninde aldığı T. W. Shultz Ödülü, çalışma ekonomisine üstün katkılarından ötürü 2004 yılında aldığı Sherwin Rosen Award Ödülü, 2006 yılında Türkiye Bilimler Akademisi tarafından layık görüldüğü Seçkin Bilim Ödülü, 2007 yılında Budapeşte’deki Rajk Üniversitesi’nden aldığı John von Neumann Ödülü ve 2017 yılında aldığı Carnegie Bursu sayılabilir.

Acemoğlu ayrıca, 2005 yılında, Amerikan Ekonomi Derneği’nin her iki yılda bir ABD’deki en iyi 40 yaş altı ekonomistine verdiği John Bates Clark Madalyası’na layık görülmüş; ekonomi alanında uzun soluklu önem taşıyan çalışmalara her iki yılda bir verilen Erwin Plein Nemmers ödülünü almış ve 2016 yılında da ekonomi dalında BBVA Frontiers of Knowledge (Bilginin Öncüleri) ödülünün sahibi olmuştur. Utrecht Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Atina Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Bath Üniversitesi ve Paris’teki l’École Normale Supérieure’de fahri doktora sahibidir.

James A. Robinson ile birlikte yazdığı Diktatörlük ve Demokrasinin Ekonomik Kökenleri adlı kitabı, Amerikan Yayımcıları Derneği’nin Award for Excellence in Professional -Profesyonellikte Mükemmelik Ödülü’ne, Basılmış En İyi Siyasal Ekonomi Kitabı dalında William Riker Ödülü’ne ve Devlet, Siyaset veya Uluslararası İlişkiler alanında Basılmış En İyi Kitap dalında Woodrow Wilson Foundation Ödülü’ne layık görülmüştür. Ulusların Düşüşü adlı kitabı da ayrıca çok sayıda ödül almış ve 2012 yılında New York Times’ın en çok satılanlar kitaplar listesine girmiştir.

Acemoğlu, 2001 ve 2011 yılları boyunca aralarında Londra Ekonomi Okulu, Belçika Leuven Üniversitesi, Michigan State, Pittsburgh, British Colombia, Illinois, Oxford, Toronto ve Denver’ın da bulunduğu çok çeşitli üniversitelerde dersler vermiş, Kraliyet Ekonomi Topluluğu dâhil çok sayıda yerde konuşmalar yapmış ve ekonomi konferanslarına konuşmacı olarak katılmıştır.