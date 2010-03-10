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Yaşam

Rahmi Koç'un kalça kemiği kırıldı

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç'un, yurtdışı tatili sırasında kayak yaparken geçirdiği kaza sonucunda femur kemiğinde kırık meydana geldi.

10 Mart 2010 02:00

T24 - Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç'un, yurtdışı tatili sırasında kayak yaparken geçirdiği kaza sonucunda femur kemiğinde kırık meydana geldi.


Vücuttaki uzun, en hacimli ve en güçlü kemik olan femur kemiği, kalçanın ve dizin bir kısmını oluşturuyor.

Koç Holding'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, olayın dün meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, Rahmi M. Koç'un genel durumunun iyi olduğu ve hastanedeki tedavisinin normal odada devam ettiği, doktorların bugün yapacağı değerlendirme ve gerekli tıbbi müdahaleler sonrasında kısa bir süre içinde taburcu olup yurda dönmesinin beklendiği duyuruldu.



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