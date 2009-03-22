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Ekonomi

Rahmi Koç'tan Çin Başkonsolosuna dava

Rahmi Koç, Tarabya’daki köşkünde tadilat yapan kiracısı Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosluğu’na tahliye davası açtı.

22 Mart 2009 02:00

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, İstanbul Boğazı’na bakan Tarabya’daki köşkünde tadilat yapan kiracısı Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosluğu’na tahliye davası açtı. Koç, tadilatın durdurulması için ihtiyati tedbir istedi.

Rahmi Koç, 15 Ekim 2007’de Çobançeşme Sokak’taki köşkünü yıllığı 294 bin dolara Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosluğu’na kiraya verdi. Boğaziçi İmar Müdürlüğü, rutin kontrollerde, köşkte inşaat ve tadilat yapıldığını tespit etti. Anadolu’da Vakit Gazetesi de 4 Haziran 2008’de yayınlanan haberde köşkte Boğaziçi Kanunu’na aykırı inşaat tadilatı yapıldığını, bunu da Rahmi Koç’un yaptırdığını öne sürdü.

İzin belgesi ortada yok

Bunun üzerine Koç’un avukatı Mehmet Uğur Ayan, Sarıyer 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Ayan dilekçesinde şunları anlattı: "Sözleşmeye göre Çinliler, kiraladıkları taşınmazda Koç’tan habersiz ve izinsiz tadilat yapamayacaktı. Tadilatlar yalnızca dekorasyonla sınırlı kalacak ve işlemlere ilişkin projelerin onay ve takibinden Mimar Neşe Ergin sorumlu olacaktı. 5 Haziran 2008’de Çinliler’e, imara aykırı tadilat işlemlerine son vermelerini bildiren bir ihtarname çekildi. Çinliler, Dışişleri Bakanlığı’ndan özel izin alacaklarını belirttiler. Kendilerine 15 Kasım 2008’e kadar verilen süreye rağmen izin belgesi sunulmadı."

Sorumluluk Koç’a çıkar

Rahmi Koç’un tüm iyi niyetli çabalarına rağmen, taşınmaz eski haline getirilmediğini belirten Ayan, "Çinliler, diplomatik dokunulmazlık gerekçesiyle, taşınmazın son haline dair fotoğraf çekmemize dahi izin vermedi" dedi. Tadilat işlemlerinin sözleşmeye ve imar mevzuatına aykırı olduğunu vurgulayan Ayan, "Bu faaliyetlerin Rahmi Koç’a da idari ve cezai sorumluluk doğurması kuvvetle muhtemeldir. Haksız eylemler acilen durdurulmalı. Sözleşmenin feshi ve taşınmazın tahliyesine karar verilmeli" dedi. Ayan, tazminat haklarını da saklı tuttuklarını belirtti.

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