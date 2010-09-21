-RAHMİ KOÇ MÜZESİ 24 İLE GİDİYOR İSTANBUL (A.A) - 21.09.2010 - Rahmi Koç Müzesinin başlattığı, gezici müze uygulaması ile bu yıl 24 ilde 20-25 bin öğrenciye ulaşılmasının hedeflendiği bildirildi. Rahmi Koç Müzesinin 2003 yılından bu yana sürdürdüğü gezici müze geleneğinin, bu yıl da devam ettiği belirtildi. Açıklamada, gezici müzenin, yeni eğitim-öğretim yılı içinde değişik illerdeki müze gezemeyen öğrencilere ulaşacağı kaydedildi. 22 Eylülde Mersin'de başlayacak Müzebüs Anadolu turunun, 2010-2011 eğitim-öğretim yılı boyunca süreceği ve turun 17 Haziran 2011'de Edirne'de sonlanmasının planlandığı ifade edilen açıklamada, gezici müzenin, bugüne kadar, 1033 okul ve 155 bin öğrenciye ulaştığı belirtildi. Bu yıl da 24 ilde 220 okul ve 20-25 bin öğrenciye ulaşmasının hedeflendiği bildirilen açıklamada, gezici müzede, Koç Müzesi koleksiyonundan seçilmiş, aralarında buhar makinesi, kronometre, radyometre, telgraf, gramofon, güneş saati, güneş pilli araba gibi objelerin bulunduğu 50 eserin yer aldığı kaydedildi. Gazici müzenin Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla seçilmiş okullarda birkaç gün kalabildiği anlatılan açıklamada, müzede iki eğitmenin yanı sıra 50 obje hakkında bilgi ve belgenin de bulunduğu ifade edildi.