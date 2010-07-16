-RAHMİ KOÇ BEŞİKTAŞ'IN TRANSFERLERİNDEN HOŞNUT ÇEŞME (A.A) - 15.07.2010 - Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, yeni sezon öncesi Beşiktaş'ın diğer büyük kulüplere göre daha iyi transferler yaptığını savundu. İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı beldesinde Kemal-Nilüfer Çavuşoğlu çiftinin yaptırdığı Mercan Otel'in açılışına katılan Koç, futboldaki transferlere ilişkin sorularını cevaplandırdı. Rahmi Koç, büyük paralar vererek tek başına marka isim almanın sorunu çözmediğini belirterek, ''Bunu Fenerbahçe'de gördük. Daniel Guiza verebileceğim en güzel örnek. Tek başına marka isim transfer etmek sorunları çözmüyor'' dedi. Beşiktaş'ın bu sezon diğer kulüplere göre daha iyi transferler yaptığını ifade eden Koç şöyle konuştu: ''Futbol bir sabır ve istikrar işi. Ülkemizde gerek yöneticiler gerekse taraftarlar bir an önce başarı istiyorlar. İstenilmeyen sonuçlar alındığında ise hemen teknik direktörün işine son veriliyor. Durum böyle olunca da yurt dışındaki insanların Türkiye'ye bakış açıları değişiyor. Yabancı antrenörler bu yüzden çok sağlam kontratlar yapmak istiyorlar.'' Koç, Türkiye'de çok kaliteli oyuncuların olduğuna inandığını da belirterek, ''Antrenörleri tarafından iyi yetiştirildikleri takdirde çok iyi yerlere gelebilirler. Yeter ki o gençlere güvenilsin ve arkalarında durulsun. Kulüpler altyapılarına gerekli desteği verirlerse bir çok yetenekli Türk gencinin hak ettiği yere geleceğine inanıyorum'' dedi.