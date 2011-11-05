Rahmi Koç: Allah’a şükür AB üyesi değiliz

T24 -

'Allah'a şükür AB'ye üye değiliz'





Koç, BusinessWeek dergisinden Charlie Rose’a şirketindeki gelişmelerden, Türk ekonomisi ve Avrupa Birliği sürecine kadar birçok önemli açıklama yaptı.Kendisinden sonra iş arkadaşlarının Koç Holding’de oldukça başarılı performans sergilediğini belirten Koç, Türk ekonomisin hızla büyüdüğünü ve Avrupa’daki olası bir ekonomik durgunluktan derinden etkileneceğini belirtti.Koç, Türkiye’nin AB üyeliği sürecine yönelikde ilginç açıklamalarda bulundu. Koç, "Şu anda AB’ye girmek için doğru bir zaman değil. Allah’a şükür AB üyesi değiliz. Ancak ben Türkiye’nin üye olması gerektiğini düşünüyorum. Aslında bu her iki tarafında çıkarına uygun. Türkiye ekonomisi genç ve büyüyor ve oldukça dinamik" dedi.Rahmi Koç’un söyleşinden dikkat çeken satırbaşları şöyle:-- Avrupa Birliği kapısında durmak Türkiye’yi tabii ki yordu. Sadece bizleri değil, birlik içinde bize tam destek veren ülkeleri de yordu.-- Türkiye, 1978'de o zaman 5-6 üyeli birliğin davetine 'yeteri kadar ekonomimiz hazır değil' diyerek olumlu yanıt vermemişti. 44 milyonluk bir nüfus vardı. Ancak şu anda 75 milyonluk genç ve ekonomisi dinamik bir ülkeyiz.-- Türkiye, Osmanlı'dan beri Avrupa'nın ekonomik, tarihi ve sosyal açıdan bir parçası.-- Euro, Avrupa için bir şans değil ama devam etmeli. Üyeler arasında eski para birimlerine dönmek isteyenler var. Tek bir bayrak, tek bir dış politika, tek bir para politikası gerçekten zor."