Rahip Kur'an yakmaktan vazgeçiyor

T24 - Floridalı rahip Terry Jones, 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde Kur'an yakacağını duyurarak dünya çağında gerilime neden olmuş, ABD'li politikacıların da tepkisini çekmişti.



Rahip Jones son yaptığı açıklamada geri adım attı ve Sıfır Noktası'' olarak adlandırılan bölge yakınında inşa edilmesi planlanan caminin başka bir yerde yapılması sözünü aldıktan sonra bu planından vazgeçtiğini belirtti.



Terry Jones, Amerikan televizyonlarında canlı yayınlanan açıklamasında, caminin başka bir yere inşa edilmesi kararının, kendisini Kuran'ı Kerim'in kopyasını yakma planından vazgeçmesine ikna eden ''Tanrı'nın bir işareti'' olduğunu belirtti.



Jones, içinde bir caminin de bulunacağı ''Park51-Cordoba Evi'' adlı İslami Kültür Merkezinin proje yöneticilerinden İmam Faysal Abdül Rauf ile görüşmek üzere cumartesi günü New York'a gideceğini söyledi.



Rahip, ''Amerikalılar, orada cami görmek istemiyor, Müslümanlar da elbette Kuran-ı Kerim'i yakmamızı istemiyor. İmam, caminin başka bir yere yapılmasını kabul etti, biz de cumartesi günü yapmayı planladığımız eylemden vazgeçmeyi kabul ettik'' dedi.



Terör saldırısı sonucu yıkılan ikiz gökdelenlerin bulunduğu, ''Sıfır Noktası'' yakınında inşa edilmesi planlanan, içinde caminin de bulunacağı ''Park51-Cordoba Evi'' adlı İslami Kültür Merkezinin proje sorumlularından Daisy Khan ise ''Hiçbir şeyden haberdar değiliz'' diyerek, caminin başka bir yere yapılması yönünde proje değişikliği olmadığını belirtti.



ABD Başkanı Barack Obama da rahibe böyle bir eylemde bulunmama çağrısı yapmış ve ''El Kaide bu sayede, Amerikan ve Avrupa kentlerinde kendilerini havaya uçurmaya arzulu daha çok kişiyi saflarına dahil edebilecek'' demişti.



Florida’dan gelen bilgiye göre birkaç FBI ajanı da rahiple görüştü. Beyaz Saray'dan gelen baskıların ve rahiple yapılan görüşmelerin geri adım atılmasında etkili olduğu söyleniyor.





