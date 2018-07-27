"Rahip Brunson'ın İstanbul-New York bileti ayrılmış bile olabilir"

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye ile ABD arasında krize yol açan Papaz Andrew Craig Brunson olayı ile ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Altaylı, Brunson'ın cezaevinden tahliye edilerek ev hapsine alınmasının "Tamamen duygusal" olduğunu aktararak, ABD'de çok sıkı ilişkileri bulunan hukukçu bir arkadaşının, "ABD bu konuda sabırsız. Rahibin İstanbul-New York bileti ayrılmış bile olabilir” dediğini söyledi.

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Altaylı'nın "Ev verilir, koltuk verilmez" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

ABD’de çok sıkı ilişkileri bulunan hukukçu bir dostumla konuştuk dün.

“Rahip Brunson’ın durumu G20 toplantısındaki ikili görüşmelerde gündeme gelmiş. Bir iyi niyet adımı olarak eve çıktı” dedi.

Yani cezaevinden ev hapsine girmesinin nedeni “Tamamen duygusal”.

“Niye tamamen serbest bırakmadılar o zaman” diye sordum.

“Türkiye’de yargı tamamen siyasal otoritenin emrinde görüntüsü olmaması içindir muhtemelen” dedi.

Aslı Aydıntaşbaş, Brunson’ın Hakan Atilla ile takas edileceğini yazdı. Onu hatırlattım.

“Zannetmiyorum. Hakan Atilla mevzuu buzdolabında ve orada kalması şimdilik her iki tarafın da işine geliyor. Daha acil ve önemli meseleler var. Hakan Atilla konusu ekonomi için yakın ve acil tehdit değil. Şimdilik daha acil tehditler var. Hakan Atilla Türkiye’ye geri verilse bile o davanın olası komplikasyonlarını ortadan kaldırmaz. Aslı Hanım’a gelen bilgi yanlış olabilir” dedi.

“Bundan sonra ne olabilir?” diye sordum.

“Brunson bundan sonra bir daha hapse girmez. Şimdi yavaş yavaş ABD’ye gönderilmesinin önü açılacaktır. Yavaş derken çok da yavaş değil. Çünkü ABD bu konuda sabırsız. Rahibin İstanbul-New York bileti ayrılmış bile olabilir” dedi.