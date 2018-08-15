T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rahip Brunson'ın avukatının itirazı reddedildi (3)

MAHKEME, ÜST MAHKEMEYE GÖRDERDİ İzmir'de, ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un avukatı İsmal Cem Halavurt'un, müvekkilinin ev hapsi ve yurt dışına çıkış yaşağının kaldırılması için İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itiraz redd

15 Ağustos 2018 21:17

MAHKEME, ÜST MAHKEMEYE GÖRDERDİ
İzmir\'de, ev hapsinde bulunan ABD\'li rahip Andrew Craig Brunson\'un avukatı İsmal Cem Halavurt\'un, müvekkilinin ev hapsi ve yurt dışına çıkış yaşağının kaldırılması için İzmir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne yaptığı itiraz reddedildi. Ancak mahkeme Halavurt\'un talebini, kendiliğinden, bir üst mahkeme olan İzmir 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderdi. Taleple ilgili olarak 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nin, üst mahkeme sıfatıyla karar vereceği belirtildi.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MAHKEMEÜST MAHKEMEYE GÖRDERDİ İzmirABDAndrew Craig BrunsonCem HalavurtAğır Ceza MahkemesiAncakHalavurtTalepleTaylan YILDIRIMİZMİR DHA
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24