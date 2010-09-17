-RAHİMİ: BÖLGEDE SÜKUNET VE GÜVENLİĞİ GELİŞTİRMELİYİZ İSTANBUL (A.A) - 17.09.2010 - İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Rahimi, ''Türkiye'nin özel konumu, İran'ın özel konumu, yanında bölgede sükunet ve güvenliği geliştirmemizi gerektiriyor'' dedi. Rahimi, Başbakan Erdoğan ile Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, İran ve Türkiye'nin, bölgede güçlü ve özel konuma sahip iki ülke olduğunu söyledi. Rahimi, Başbakan Erdoğan'ın İran'a yaptığı son ziyaretten bugüne iki ülke heyetlerinin bir araya gelerek karşılıklı müzakerelerde bulunduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Hepsinin hedefi, tüm alanlarda ilişkileri geliştirmekti. Bugünkü ilişkilerimiz, bizim kültürel, iktisadi, ticari, siyasi alandaki ilişkilerimizi de geliştirmeye mecbur kılıyor. Sayın Başbakanın da değinmiş olduğu gibi, bizim hedefimiz, ticaret hacminde 30 milyar dolara ulaşmaktır. Biz de bu hedefi benimsedik. Bugün bu bizi daha yüksek rakamlara sevk ediyor.'' -''İPEK YOLU'NU TEKRAR CANLANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ''- Enerji, ekonomi, iletişim, sınır ticareti ve taşımacılık ile İpek Yolu'nu tekrar canlandırmayı hedeflediklerini belirten Rahimi, şöyle devam etti: ''Gelecekte Büyük İpek Yolu'nu tekrar demiryolu ile canlandırmayı umut ediyoruz. Asya'nın doğusunu İran vasıtasıyla Türkiye'ye, oradan da Avrupa'ya bağlamak istiyoruz. Kazakistan demiryolu, İran-Türkiye demiryolu hazırdır. Her şey hazırdır. Türkiye'nin özel konumu, İran'ın özel konumu yanında bölgede sükunet ve güvenliği geliştirmemizi gerektiriyor. Tüm dış güçler birlik içerisinde, kardeş Türkiye'nin yardımlarıyla Afganistan, Pakistan ve Irak'ta güvenliği sağlayabiliriz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti uluslararası camiada önemli bir role sahiptir. Bunu açıkça gördük. Türkiye'nin destekleri gerçekten tüm ülkelerin teşekkürlerini hak etmiştir. Tüm engeller kalkmıştır. İlişkileri engellemek için hiçbir güç yoktur. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Bilhassa şunu bilmeniz gerekiyor ki iki ülkenin halkı da bunu temenni ediyor. Burada zatı alinizin yaptığı çalışmalar çerçevesinde Türk milletine reformları sağlamadaki bu başarı hepimizi sevindirdi. Bu reform, daha fazla demokrasiyi Türkiye'ye getirecek bu zafer, tüm bölgeye de demokrasi için umut veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve tüm halka başarılar diliyorum.''