-Rahim nakline yüzlerce talep var ANTALYA (A.A) - 17.08.2011 - Dünyada ilk kez kadavradan rahim naklini, Türkiye'de ise ilk kol naklini gerçekleştiren Doç.Dr. Ömer Özkan, rahim nakli için yurt içi ve dışından çok sayıda başvuru aldıklarını bildirdi. Özkan, yüz nakliye ilgili de 3 hastanın uygun bir verici beklediğini söyledi. Dünyada ilk kez kadavradan yaptıkları rahim nakli için çok büyük bir talep olduğunu ifade eden Ömer Özkan, şunları kaydetti: ''Yurt dışından yüzlerce talep var. Günde 10-15'den fazla kişi rahim nakli için başvuruyor. Biraz beklesinler, sabretsinler. yaptığımız naklin sonucunu bekleyelim. Bundan sonra en az 1 yıl Türkiye'de rahim nakli yapılmayacak. Rahim nakli için en az bir yıl, yapılan naklin sonucunun beklenmesi lazım. Yeni rahim nakli bir yıldan önce yapılmaz. İzin verilmez.'' -Travestiler de talep ediyor Travestilerden de rahim nakli için talep geldiğini söyleyen Ömer Özkan, ''Ama yapmıyoruz. Çünkü etik olarak uygun değil. Başvurular var ama kabul etmiyoruz'' dedi. Rahim kanseri olanlarda rahim alınırsa rahim naklinin yapılabileceğini söyleyen Özkan, rahim naklinin yapıldığı 21 yaşındaki Derya Sert'in sağlık durumunun iyi olduğunu bildirerek, ''Hedefimizde rahim nakli yaptığımız hastayı doğurtmak, onu çocuk sahibi etmek var. Hastanın sağlık sağlık durumu çok iyi. Nazar değmesin sıkıntı yok'' diye konuştu. -Yüz nakli Yüz nakli için de her şeyin hazır olduğunu belirten Özkan, ''Nakille ilgili bütün düzenlemeler bitti, sadece kadavradan verici bekliyoruz. Bundan sonra kadavradan verici bulmak için yoğun bir şekilde çalışacağız'' dedi. Yüz nakline de fazla talep olduğunu söyleyen Ömer Özkan, ''Yüz naklinde talep çok fazla ama gerçekçi talep az. Yüz naklini estetik olarak düşünüp talep edenler de var. Yüz nakli ciddi bir ameliyattır, riskleri çok fazladır. Ancak, yapıldığına değecek hastaya yapmak lazım. Başka yapacak hiçbir şeyi olmayan hastalara yapmak lazım. Başvuranlar arasında bir tane gazi var ama o çok uygun değil gibi. Çünkü başka sağlık sorunları da var'' diye konuştu. -Yüz nakli için 3 hasta hazır Yüz nakli için 3 hastanın hazır olduğunu bildiren Özkan, bunlardan birinin ateşli silah yaralanması, birinin yanık, diğerinin ise gazi olduğunu kaydetti. Özkan, ''Biz bir kaç hasta hazırlıyoruz. kadavradan kan grubu, doku grubu, hangisine uyarsa ona nakil yapacağız'' dedi. Zonguldak'tan gelen hasta Sezgin Ergen'in tüm tetkiklerinin yapıldığını ve uzun süredir nakil beklediğinin altını çizen Özkan, uygun verici bulunduğunda Sezgin Ergen'e yüz naklinin gerçekleştirileceğini kaydetti. -Alınan yüzün yerine protez yüz Kamuoyunun kadavradan yüz ve uzuv nakli konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini ifade eden Ömer Özkan, şunları söyledi: ''Şimdiye kadar yüz bağışı için bir iki tane girişimimiz oldu ama olmadı. Bunu yanında kadavra olmak isteyen insanlar da var. (Benim her şeyimi alın) diyebilecek insanlar var. Elbette yüzü vermek kolay değil. Kadavra yakını, yüzü, kolu aldığımızda vücut bütünlüğünün parçalanacağını zannediyor. Ama biz her türlü protezi yapıp, vücudu tamamıyla teslim ediyoruz. Mesela yüz naklinde, kadavradan yüzü almadan önce yüzün ölçülerine göre kalıbını çıkaracağız, yüz alınınca hazırladığımız protezi o yüze yerleştireceğiz. Kolda da öyle oluyor. Kolun ölçülerine göre protez hazırlıyoruz, kolu alınca yerine o protezi yerleştiriyoruz. Kadavrayı eksik teslim etmiyoruz. Vücut bütünlüğü korunmuş oluyor. Parçalanmış bir kadavra asla söz konusu değil.''