Rahim ağzı kanserine umut: Kahve

Kahvenin, rahim ağzı kanserine yakalanma riskini azaltabileceği bildirildi.



Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Japonya Sağlık Bakanlığı’nın talebiyle Ulusal Kanser Merkezi’nin yaptığı araştırma, çok kahve içen kadınların rahim ağzı kanserine yakalanma riskinin daha az olabileceğini ortaya koydu.



Bilim insanları, 40-69 yaşlarındaki 54 bin kadının sağlık durumunu 15 yıl boyunca izledi. Bu dönemde söz konusu kadınlardan 117'si rahim ağzı kanserine yakalandı.



Araştırmacılar, günde 3 fincandan fazla kahve içen kadınların rahim ağzı kanserine yakalanma riskinin haftada 2 fincandan daha az kahve içenlere göre yüzde 60 az olduğunu belirledi.



Kahvenin insülin oranını azaltmaya yardımcı olduğu, bunun da rahim ağzı kanserine yakalanma riskini azaltabileceği görüşü dile getirildi.



Yeşil çayın da benzer etkileri olup olmadığını araştıran bilim insanları, çay içmekle rahim ağzı kanserine yakalanma riski arasında bağlantı bulmadı.

