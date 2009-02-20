Rahim ağzı kanserinden 2 dakikada 1 kadın ölüyor

Korunmada aşının önemi

Rahim ağzı kanserinin bulaşma yollarına değinen Sivas Devlet Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Özgül Kurt, hastalığa yol açan Human Papilloma Virüsü’nün (HPV) genellikle cinsel yolla bulaştığını belirterek, “HPV enfeksiyonu kolayca bulaşır, genellikle ilk cinsel ilişkiden sonra bulaşır” dedi.Rahim ağzı kanserinin çok geç safhalarda teşhis edildiğini ve olguların çoğunun ölümle sonuçlandığını bildiren Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Özgül Kurt, “En iyi uygulanan tarama programlarında bile serviks kanserlerinin bir kısmı saptanamamakta ve dolayısıyla tedavi edilememektedir.” dedi.Türkiye’de her yıl bin 400 civarında olgu beklendiğini, bu olguların 762’sinin de ölümle sonuçlanmasının tahmin edildiğini söyleyen ve tıpta yeni gelişmelere paralel olarak bazı hastalıklardan korunmak için aşı geliştirildiğini ifade eden Operatör Dr. Kurt, rahim ağzı kanserinden korunmanın yolunun, profilaktik serviks kanseri aşısı olduğunu belirtti.Bu aşının hedef kitlesi, uygulama şekli, koruyuculuk düzeyi ve koruyuculuk süresi hakkında da bilgi veren Kurt, hastalıkla mücadelenin toplum sağlığı açısından önemli olduğunu vurguladı. En iyi toplum eğiticilerinin öğretmenler olduğunu belirten Özgül Kurt, öğretmenler vasıtasıyla aileleri hastalık hakkında bilgilendirmeyi amaçladıklarını söyledi.