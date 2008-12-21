Rahim ağzı kanseri aşısı erken yaşta yapılmalı

2. Prevantif Onkoloji Sempozyumu için Antalya'ya gelen Köse, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesinin, tıbbın çeşitli dallarından 25 bilim adamının üye olduğu Rahim Ağzı Kanseri Çalışma Grubu'na, bu hastalığa karşı kadınların kaç yaşında aşılanması gerektiğini danıştığını kaydetti.Doç. Dr. Köse, kendisinin de üyesi olduğu çalışma grubunun Sağlık Bakanlığı’na yaptığı öneriyi şöyle anlattı:"9 ile 26 yaş arasındaki kadınların aşılanması halinde hastalığa yakalanma olasılıkları yüzde 80 oranında azalır. Dünyada kabul gören aşılama yöntemi, seksüel aktivite başlamadan önce HPV aşısı yapmaktır. Her ülke, bu yaş grubunu kendi koşullarına göre belirler. Türkiye için ideal yaşın 11-12 olduğuna karar verdik."Rahim ağzı kanseri hakkında Türk insanının bilgisi arttıkça kız çocuğunun elinden tutup aşıya getiren ebeveyn sayısının da arttığını kaydeden Köse, "Bizim umudumuz, devletin bu aşıyı yapılması zorunlu aşılar arasına alıp ilköğretim okullarında uygulamaya başlamasıdır. 6 ay içinde 3 doz yapılması gereken aşının bugünkü bedeli 750 YTL. Ancak devletin aşılamayı kabul etmesi halinde bu bedel çok daha aşağılara çekilebilir" diye konuştu.Köse, Türkiye'de her yıl bin 300'ün üzerinde kadının rahim ağzı kanserine yakalandığını, bu hastaların yarısının da hayatını kaybettiğini bildirdi.Bir kadının rahim ağzı kanseri olduğunu hastalığın ilk evrelerinde anlamanın mümkün olmadığını belirten Köse, ileri aşamalarda cinsel ilişki sonrası kanama, akıntı, karın ağrıları, bacak şişliği ve böbrek bozukluğu gibi hastalık belirtilerinin ortaya çıktığını ifade etti.Doç. Dr. Köse, rahim ağzı kanserinin pop-smear denilen bir yöntem sayesinde taramayla teşhis edilen tek kanser türü olduğuna işaret ederek, sözlerine şöyle devam etti:"Pop-smear yaptırmanın bedeli sadece 3 YTL'dir. Türkiye'de 35 yaşından itibaren 3 yılda bir pop-smear taraması öneriyoruz. Ancak pek çok kadın bu bilgiye sahip olmadığı için, hastanemize başvuran rahim ağzı kanserli kadınların yüzde 98'i artık ameliyat şansını yitirmiş olarak geliyor."