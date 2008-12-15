“Rahibe Teresa Osmanlı vatandaşı olarak doğmuş. Gerçek adı da Gonca Boyacı’ymış...”



Seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç, “Avrupa’da Görülecek 101 Yer” adlı kitabında sadece kentlere ve mekânlara değil, ilginç tarihi bilgilere de dikkat çekiyor. Tonguç yaptığı araştırmaların sonucunda Teresa’nın Osmanlı vatandaşı olarak doğduğunu ve gerçek adının da Gonca Boyacı olduğunu öğrendiğini söyledi.



Gezdiği ülkelerdeki kaynak kitapların yabancı dillerde olmasının yarattığı eksikliği fark ettiğini ifade eden Tonguç kitabı hakkında şunları söyledi:



Rahibe Teresa Osmanlı vatandaşıymış



“Kitabın önemli bir özelliği var: Avrupa’daki Osmanlı ve Türk izlerini sürmesi. Kitap, Tallinn, Viyana, Stockholm, Berlin, Rodos gibi Avrupa şehirlerindeki Osmanlı izlerini gösteriyor. Osmanlı’yla bağlantılı ilginç hikayeleri de içeriyor. Okuduğunuzda, Avrupa’da Türklerle ve Osmanlılarla ilgili neler varsa bulabiliyorsunuz. Hem kültürel anlamda, hem gündelik hayatta Türklerden Avrupalılara neler geçtiği belirtiliyor.



Mesela, Arnavutluk’a gittiğinizde başkent Tiran’da dolaşırken Rahibe Teresa’nın heykelini görüyorsunuz. Detaylara girdiğinizde öğreniyorsunuz ki Rahibe Teresa aslında Osmanlı vatandaşı olarak doğmuş, asıl adı da Gonca Boyacı. Bunun dışında, Rodos’u anlatırken Rodos Şövalyeleriyle beraber Cem Sultan’ın hikayesini olayın içine koydum.



Türk insanının zevkine uygun bir kitap



Piyasada bir Türk’ün yazdığı, yurt dışındaki ülkelerle ilgili rehber kitap yoktu. Kitaplar genelde anı niteliğindeydi. Türkçe rehberler de daha çok çeviri şeklindeydi ve çeviriden dolayı hatalarla dolu kitaplar vardı. Ayrıca, içinde Türk misafirlerin hiç gitmeyeceği yerler bulunuyordu.



Benim burada yapmak istediğim, öncelikle Türklerin Avrupa’da en sık gittiği, en çok görmek istediği yerleri içeren bir kitap hazırlamaktı. Yani, bu kitap bir Türk yazar tarafından Türkler için hazırlanmış ilk Avrupa seyahat kitabı... Hem rehber hem seyahat yazarının bakış açısı var burada, o yüzden de çok farklı bir kitap ortaya çıktı. Türk insanının zevkine uygun bir kitap.



Ayrıca, yurt dışındaki müzelerde Türklerle ilgili eserleri not ettim. Floransa’ya gittiğinizde dünyaca ünlü Uffizi Müzesi vardır. Bu müzenin ikinci katına çıktığınızda Osmanlı padişahlarının portresini görürsünüz. British Museum’da Efes’teki Artemis Tapınağı, Bodrum’dan gelme dünyanın yedi harikadan biri sayılan mozolenin parçalarını görürsünüz. Bunlara da yer verdim. Genellikle yabancı kaynaklarda bunlar yoktur.



Yunanlılarla ilgili çok ortak noktamız var, yemekten tutun da gündelik hayata kadar. Kitapta özel kutular yaptım. Yunanlılarla ilgili kutuda, onlarla ortak kelimeleri yazdım.”



İstanbul 101 kitabı yolda



“ABD’ye 54 kere gittim, karadan, denizden gezdim. Yine Türkler için olacak. Tabii ki rehber kitap olduğu için genel anlamda herkese de hitap edecek ama Türkler de kendilerinden çok şey bulacak.”



Tonguç, her semti ayrı bir hikâye olan İstanbul’a yönelik de rehber kitap hazırladığını dile getirdi:

“Bu hazırlık İstanbul 2010 için. Senelerdir yabancılara İstanbul’u gezdiriyorum. Bu kitap da hem Türkiye’ye gelen yabancılara hem vatandaşlara rehber olacak ama aynı zamanda İstanbullulara da rehber olacak. İnsanlar maalesef yaşadıkları şehri tanımıyorlar. Semt semt bütün yerleri gezebilecek bir kitap olacak tüm ayrıntılarıyla...”



Kitapta neler var?



Hem seyahat kitabı hem de ülkelere dair her bilginin bulunabileceği başucu rehberi olan eserde, ülkelerin künyesi, turiste o ülkenin dilde en çok gereken sözcükler, Türk büyükelçiliklerinin numarası en başta verilen bilgiler arasında yer alıyor.



“Yıldızlar” bölümünde mutlaka görülmesi ve yapılması gereken şeyler veriliyor. Alışveriş, ulaşım, eğlence, yiyeceklerle ilgili ip uçlarının sunulduğu kitapta, her keseye uyması açısından hem en lüks hem ucuz otel ve yeme-içme mekanları anlatılıyor.



Ayrıca, müzelerde ziyaret edilmesi gereken özel bölüm, vergi iadesi almak için harcanacak minimum rakam, ilginç mitolojik öyküler ve Osmanlı izleri, kitabın ayrıntıları arasında...



Boyut Yayınları’ndan çıkan kitapta, daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler için çeşitli konularda internet sitelerinin adreslerine de yer veriliyor.

