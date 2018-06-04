Rahatsızlanan Deniz Baykal başka bir hastaneye nakledildi

Bir süredir Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, rahatsızlanması üzerine Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesine nakledildi.

Sağlık Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Baykal, "sağlık durumundaki değişiklik nedeniyle" Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesine nakledildi.

Uzman hekimler tarafından muayene edilen Baykal'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ne olmuştu?

16 Ekim 2017'de beyin ödemi teşhisiyle Ankara'da hastaneye kaldırılan ve ilk müdahalesinin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'ne sevk edilen Baykal'ın beynindeki ana damarının tıkalı olduğu belirlenmişti. Yoğun bakımdaki tedavisi 51 gün süren Baykal, 75 gün süreyle de Almanya'da tedavi görmüştü. Burada yanlış tedavi uygulandığı iddiasının ardından Baykal, tekrardan Türkiye'ye getirilmişti.