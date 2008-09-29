Rahatsız eden pankart!

ÖDP’nin Deniz Feneri yolsuzluğunu protesto etmek için Keçiören İlçe Başkanlığı’nın, önüne astığı, ‘Deniz Feneri Dişli Çıktı, Durmadan Çalanlardan Hesap Soracağız’ yazılı pankartı polis 10 gün içinde ikinci kez indirmek istedi.



ÖDP geçen hafta Keçiören İlçe Başkanlığı’nın önüne ‘Deniz Feneri Dişli Çıktı, Durmadan Çalanlardan Hesap Soracağız’ yazılı pankart astı. Aynı gün 100’den fazla polis İlçe Başkanlığı’nın olduğu caddeyi abluka altına alarak pankartı indirdi. ÖDP’liler bu duruma tepki göstererek, önceki gün AKP Ankara İl Başkanlığı önünde eylem yaptı. ÖDP Ankara İl Başkanı Hasan Özdik buradaki konuşmasında, “AKP iktidarının hayatın her alanını kuşatarak, kendi renklerinden bir ülke yaratmak istediğini” savundu.



Özdik’in konuşmasının ardından ÖDP’nin bütün ilçe binalarına aynı pankartın asılması kararlaştırıldı. ÖDP’liler Keçiören’de de önceki gece pankartı yeniden aynı yere astı.Polis de yine ilçe binasının önüne geldi. Polisler çıkan tartışma ve arbede sırasında ÖDP’lilerin “Basına haber verdik, geliyorlar” demesi üzerine çekildi. Olay yerinde Asayiş Şube’ye bağlı olan bir ekip bırakan polisler, yetkileri olduğunu, ‘oradan geçerken’ pankartı görüp tutanak tuttuklarını söyledi. Radikal’in soruların yanıtlayan polisler, Kabahatler Kanunu’na göre kendilerinin de sorumlu olduğunu ve bu nedenle işlem yapmak durumunda olduklarını belirterek, “ÖDP’ye geçen hafta, bu yetkimize dayanarak 125 YTL ceza kesildi. Haklarında soruşturma başlatılacak“ dedi.



İl Başkanı Özdik ise “Polisin, yaptığı suç teşkil ediyor ve bunu bilinciler. Bu nedenle ilçe binasına girmiyorlar ancak kapıda bekliyerek, bizleri taciz ediyorlar” dedi. Özdik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yapılan iş, pankart asmamız suçsa, biz suçu işlemeye devam edeceğiz. Yapılan ve yapılacak her türlü yolsuzluğa karşı pankartımızı asacağız, söyleyeceğimizi söyleyeceğiz. Başbakan Tayyip Erdoğan, Deniz Feneri olayını ortaya çıkaranlara, yazanlara, eleştirenlere söylemediğini bırakmadı. 10 gün içinde ikinci kez pankartımızı indirmek istemeleri, polisin durumdan vazife çıkardığının göstergesidir.”



ÖDP Keçiören İlçe Başkanı Ali Yıldız, 9 yıldır aynı yere pankart astıklarını ve izin almalarını gerek olmadığını belirtti. “Polis, bizden pankart için izin almamızı bekliyor ama Keçiören’de belediyenin göstermediği yerlerde 250’den fazla pankart gösterebilirim size” diye konuşan Yıldız, “Buraya Etlik Polis Karakolu bakıyor ve burada Fethullahçı bir yapı var. Deniz Feneri’ne, AKP’ye laf ettiğimiz için alınan polis, yine geldi ve yine ilçe binamızı basmak istedi” iddiasında da bulundu.



ÖDP Genel Başkan Yardımcısı Önder İşleyen ise, dün akşam yaptığı açıklamada, “‘Deniz Feneri hakkında yazılanlar rahatsızlık yaratıyor, kesin talimat var’ diye pankartımızı indirenler, bu ülkenin AKP iktidarı tarafından hukuk kurallarına göre değil ‘talimatlara’ göre yönetildiğini göstermektedir” dedi.

