'Rahat düğün yapılabilsin diye doğal SİT alanına mermer döşendi'

Üsküdar’da bulunan Validebağ Korusu'na otopark projesinin ardından, Adile Sultan Kasrı’na izinsiz mermer döşendiği ortaya çıktı. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu yasal soruşturma başlatılmasını istedi.

Validebağ Gönüllüleri Derneği Başkanı Arif Belgin mermer döşeme amacının "Adile Sulta Kasrı'nın bahçesinde rahat düğün yapabilmek" olduğunu öne sürerek "Ağaçları mermerlerin arasına hapsettiler. Döktükleri beton yüzünden yağmur yağdığında kasrın içini su basacak seviyeye geldi. Bunu yapmalarındaki amaç Adile Sulta Kasrı'nın bahçesinde daha rahat düğün yapmaları” dedi.

Cihan Acar’ın Bugün gazetesinde yer alan haberine göre, İstanbul Üsküdar’da bulunan Adile Sultan Kasrı'nın da içinde bulunduğu 350 dönümlük korulukta otopark inşaatı için Validebağ Gönüllüleri’nin suç duyurusu ses getirdi. Otopark inşaatı için getirilen kalıp ve demir hasırlar depolara kaldırıldı.



Validebağ Gönüllüleri’nin girişiminin ardından Adille Sultan Kasrı çevresinde 2014 yılı başlarında yapılan kot yükseltme ve mermer döşeme çalışmalarıyla ilgili İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından bir karar yayınlandı. Kararda izin alınmadan

yapılan çalışmalarla ilgili yetkililer hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 65. maddesine göre soruşturma açılması istendi.

1999’da SİT alanı oldu



1999 yılında SİT alanı ilan edilen ve içinde Adile Sultan Kasrı, Abdülaziz Av Köşkü gibi birinci dereceden korunmaya değer binaların bulunduğu Validebağ Koruluğunun otopark yapılmak istenmesiyle gündeme gelmişti. Çevre sakinleri yapılmak istenen otopark inşaatına karşı tepki göstererek suç duyurusunda bulunmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olan korulukla ilgili otopark inşaatı durduruldu.

40 santim beton döktüler

Koruluk içinde bulunan Adile Sultan Kasrı bahçesindeki ağaçların çevre düzenlemesi adı altında kesildiğini söyleyen Validebağ Gönüllüleri Derneği Başkanı Arif Belgin, "Ağaçları mermerlerin arasına hapsettiler. Döktükleri betonla zemin 40 santim yükseldi. Yağmur yağdığında kasrın içini su basacak seviyeye geldi. Bunu yapmalarındaki amaç Adile Sulta Kasrı'nın bahçesinde daha rahat düğün yapmaları. Oysa burası birinci dereceden doğal sit alanı olduğuna dair 16 Temmuz 1999'da alınan karar var. Bırakın yapılaşmayı bir çivi bile çakamazsınız" dedi.

24 saat nöbet tutuyoruz

Otopark tartışmalarının başlamasıyla çevre sakinlerinin Validebağ Korusu çevresinde nöbet tutmaya başladığını söyleyen Belgin, "Validebağ Gönüllüleri ve onlara destek veren arkadaşlarımızla sürekli koruluğu izliyoruz. 24 saat boyunca nöbet tutarak yapılanları takip ediyoruz. Koruluğun önünde Üsküdar Belediyesi'ne ait kamyon görüldüğü zaman hemen alarma geçiyoruz. Şimdilik otopark projesi durdu. Bu devam etmeyeceği anlamına gelmiyor. Yeşil alanın yapılaşma tehlikesi devam ediyor" ifadelerini kullandı.