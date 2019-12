Rahat bir hamilelik için nefes egzersizi yapın

Rahmin büyümesiyle birlikte karın ve göğüs boşluklarını ayıran diyafram kası yukarıya doğru itilir ve göğüs boşluğu sıkışır. Nefes darlığı yaşayan, otururken dahi nefes nefese kalabilen anne adayları için nefes egzersizlerinin gerekliliği de bu noktada ortaya çıkar.



Gebelik sırasında nefes darlığı en sık rastlanan şikâyetlerden biri. Solunum Fizyoterapisti Dr. Seniha Avcıl Uğurlu, gebelik döneminde yapılan nefes egzersizlerinin rahat bir hamilelik ve doğum için neden önemli olduğunu anlattı:



Anne adayları gevşemeyi öğreniyor



Solunum egzersizleri doğumun ikinci döneminde ağrılar esnasında anne adayının nefesini kontrollü kullanarak, etkili bir biçimde ıkınmasını sağlar. Gevşeme egzersizleri; doğumun ağrısız döneminde, anne adayına nasıl gevşeyeceğini öğreterek bebeğin doğumu için gerekli enerji birikimini sağlar ve gücünü yararlı olarak kullanmasına yardımcı olur.



Duruş bozukluğunu giderir, ağrıları azaltır



Gebelikte; uterusun büyümesi ve vücut ağırlığının artmasına bağlı olarak vücudun duruşu değişir. Vücut duruşundaki değişiklik bel, sırt ağrılarına neden olur. Bu nedenle;



Gebelikte ortaya çıkan duruş bozukluklarını gidermek,

Sırt ağrılarını azaltmak,

Doğum sırasında gerekli soluma ve gevşemeyi öğretmek,

Karın ve perine kaslarının elastikiyet ve kuvvetini artırmak,

Anne adayını ruhsal olarak doğuma hazırlamak,

Anne adayının bilinçli olarak doğuma yardımını sağlamak ve doğumu kolaylaştırmak amacıyla, gebelikte egzersiz yapılmalıdır.



Hamileliğin 3. ayından itibaren başlanmalı



İlk üç aydan sonra egzersiz programına başlanmalıdır. Uygulama günde bir kez 5’er tekrar şeklinde olmalı ve doğuma kadar devam edilmelidir. Her kadın psikolojik ve fiziksel açıdan farklıdır. Bu nedenle her gebe bir fizyoterapist tarafından değerlendirilmeli ve egzersiz programı planlanmalıdır.



Doğum öncesi yapılan egzersizler



Solunum egzersizleri



Derin karın solunumu

Derin göğüs solunumu

Gırtlak solunumu



Gevşeme egzersizleri



Sırt ve bel ağrılarını azaltmak amacı ile yapılan egzersizler.



Kegel egzersizleri



İdrar kesesi, rahim ve kalın bağırsağın son bölümünü destekleyen kas grubunu çalıştıran egzersizlerdir. Pelvik taban kasları dediğimiz bu kas grubunuz yeteri kadar kuvvetli değilse doğum sonrasında ve bazen gebelik sırasında öksürmekle, hapşırmakla oluşabilen idrar kaçakları olabilmektedir. Kegel egzersizleri pelvik taban kaslarını hissettikten sonra her yerde yapabilecek egzersizlerdir.



Düşme riski azalıyor



Hamilelikte oluşabilecek bel ağrısı, kabızlık, bacaklarda şişlik (lenfatik ve venöz dolaşımı artırarak) problemlerini en aza indirir,

Hamilelikte gelişebilecek şeker hastalığından ( gestasyonel diyabet) korur veya tedavi eder,

Hamilenin duruşunu geliştirir,

Moral olarak hamileyi anneliğe hazırlar, doğum korkusunu azaltır,

Gerginliği azaltır,

Kas gücünü, elastikiyetini ve dayanıklılığı artırır,

Enerjiyi artırır,

Dengeyi koruyarak düşme riskini azaltır



Doğum sancıları en aza indirgenir



Solunum egzersizleri ve gevşeme teknikleri özellikle doğum süreci başladığında annenin sakin kalarak kendisinin ve bebeğinin strese girmeden süreci tamamlamasına yardımcı olur. Doğum sancılarının gelmeye başladığı birinci dönemde gevşeme teknikleri ile anne enerjisini aktif doğum sürecine saklar. Yine ilk dönemde solunum teknikleri ile anne ağrıyı daha az hisseder. Bu egzersizlerin hamilelik süresince öğrenilmesi daha rahat bir doğum geçirilmesine yardımcı olacaktır.