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KCK davasında Ragıp Zarakolu dahil 15 tahliye

Yayıncı Ragıp Zarakolu’nun da aralarında bulunduğu 15 kişi tahliye oldu

10 Nisan 2012 18:58

Birinci KCK davasında tutuklu sanık Prof. Dr. Ragıp Zarakolu ile beraber 15 kişi tahliye edildi.Tahliyenin nedeni zanlıların tutuklu kaldıkları süre, delil durumu ve suç vasfının değişme ihtimali.

Cem Tursun'un Radikal gazetesinde yer alan haberine göre; İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, PKK terör örgütünün şehir yapılanması KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin 3 Nisan'da kabul edilmesinin ardından tensip zabtını açıkladı. Davanın ilk duruşması 2 Temmuz 2012 günü Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi içindeki büyük salonda yapılacak. Duruşma 13 Temmuz 2012 gününe kadar devam edecek. 
 
 

Zarakolu'ya tahliye 

 
 
Mahkeme 2400 sayfalık iddianameyi duruşmada okuması için iki TRT spikerinin görevlendirilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ragıp Zarakolu, Evrim Öztürk, Muhsin Yenisöz, İrfan Hülaki, Lütfü Balbal, Ali Becerikli, Songül Karatağna, Nahit Onat, Zeynal Çelik, Zeki Elmas, Burhanettin Toprak, İsmail Zeybek, Yasin Yalçın, Cemalettin Gördegir ve Aleattin Güneş'in delil durumu, tutuklu kaldıkları süre ve suç vasfının değişme ihtimalini göz önüne alarak tahliyesine karar verdi. 
 
 

Ersanlı'ya tahliye çıkmadı 

 
 
Mahkeme heyeti aralarında Prof. Dr. Büşra Ersanlı'nın bulunduğu 132 tutuklu sanığın ise kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, delil durumu, suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak tutukluluğun devamına karar verdi. Heyet, 22 sanık hakkında çıkarılan yakalama kararının sonucun beklenmesine hükmetti. 
 
 

Ragıp Zarakolu neyle suçlanıyordu

 
 
KCK iddianamesinde, Ragıp Zarakolu’nun terör örgütünün hiyerarşisi içerisinde yer almamakla birlikte bilerek ve isteyerek terör örgütüne yardım ettiği ileri sürülmüş ve Zarakolu’nun terör örgütünün dağ kadrosuna silahlı militan ve şehir merkezlerindeki hücrelerine eleman yetiştirilmesine katkıda bulunduğu savunulmuştu. 
 
 

 

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