Rafting Milli Takımı Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Düzce\'nin Akçakoca İlçesi\'nde kampa giren Rafting Milli Takımı, deniz kenarında kondisyon, Melen Çayı\'nda da nehir antrenmanları yaparak Japonya\'da düzenlenecek dünya şampiyonasına hazırlanıyorlar.

Rafting Milli Takımı, 2-8 Ekim tarihleri arasında Japonya\'da yapılacak Dünya Rafting Şampiyonası hazırlıkları için Akçakoca Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi\'nde kampa girdi. Milli sporcular 15 gün sürecek hazırlık kampında kondisyon ve nehir antrenmanları yapacak. Rafting Milli Takımı, antrenör Savaş İzmirli nezaretinde deniz kenarında kondisyon ağırlıklı antrenman yaparken nehir antrenmanlarını da Melen Çayı\'nda sürdürüyor.

Hedeflerinin Dünya şampiyonluğu olduğunu belirten İzmirli, \"U19 ve U23 kategorisinde Dünya Şampiyonası\'na hazırlanmak için geldik. Bundan önce Mayıs ayında Avrupa Şampiyonası\'na katıldık. Takım halinde U19 kategorisinde Avrupa Şampiyonu olduk. Burada 15 günlük bir kampımız var. 16 Eylül\'de Melen\'e geldik. Ayın 30\'unda İstanbul\'dan Japonya\'ya gideceğiz. 2-8 Ekim tarihleri arasında Dünya Rafting Şampiyonası yapılacak. Kampımızın bir kısmında Akçakoca\'da deniz kıyısında kondisyon çalışmaları ile devam edeceğiz. Bir kısmı ise Melen\'de suda nehir antrenmanları ile devam edecek. Bu yıl yapılan R6 Dünya Şampiyonası. Bizde iki kategori vardır. Birisi R6 yani 6 kişi ile yapılan, diğeri de 4 kişi ile yapılan R4 kategorisi. Bunun haricinde Rize\'de Fırtına Vadisi\'nde kamp yaptık. İyi hazırlandık. Hedefimiz tabiki şampiyonluk. Ancak en azından ilk 3\'e gireceğimize kesin gözü ile bakıyoruz. Kaldığımız yer iyi, kamp iyi gidiyor. Melen Çayı\'na yabancı değiliz. Türkiye şampiyonalarını burada gerçekleştirdik. Hedefimiz şampiyonluk. Özellikle U19\'da çok iddialıyız. U23\'te de iyiyiz ama U19\'da alttan gelen daha önce başarılı olmuş sporcu arkadaşlarımız var. Avrupa\'da birinciliğini hiç bırakmadık. Dünya\'da üçüncülüğümüz vardı, 2013\'de Yeni Zellanda\'da aldığımız. Bu sene onu egale edip Dünya şampiyonu olmak istiyoruz. Takım moral ve fizik olarak çok iyi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Melen Çayı\'nda nehir antrenmanı

-Savaş İzmirli\'nin açıklamaları

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE(DHA)

FOTOĞRAFLI