-Rafsancani'nin sitesi bloke edildi TAHRAN (A.A) - 30.12.2011 - Eski İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin internet sitesinin hükümetin talimatıyla bloke edildiği bildirildi. Haşimi Rafsancani'nin kardeşi Muhammed Haşimi, servis sağlayıcı şirketin ağabeyine, internet sitesinin kapatılması talimatı aldıklarını bildirdiğini söyledi. İran'da 1989-1997 yıllarında cumhurbaşkanlığı yapan Rafsancani, 2009 yılında Mahmud Ahmedinejad'ın kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalif aday Mir Hüseyin Musavi'yi desteklemişti. Son seçimlerden bu yana İran'da, eski Cumhurbaşkanlarından Muhammed Hatemi'ninki dahil onlarca muhalifin internet sitesi bloke edildi. Rafsancani halen, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'e danışmanlık görevi üstlenen İran Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin başkanlığını yapıyor.