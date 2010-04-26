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Çevre

Rafineri yangını çevre felaketine dönüştü

ABD'nin Louisiana eyaleti açıklarında geçen hafta bir petrol platformunun patlaması çevre felaketine dönüştü. Günde 1000 varil petrol Meksika Körfezi'ne akıyor.

26 Nisan 2010 03:00

T24 - ABD'nin Louisiana eyaleti açıklarında geçen hafta bir petrol platformunun patlaması çevre felaketine dönüştü. Günde 1000 varil petrol Meksika Körfezi'ne akıyor.


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Sızan petrolün temizlenmesine yönelik çalışmalar ise kötü hava koşulları yüzünden askıya alındı.

Bir petrol şirketinin arama çalışmaları için kiraladığı "Deepwater Horizon" adlı platform, patlamanın ardından 36 saat yandıktan sonra sulara gömülmüştü.

Şirket deniz ve hava araçlarının yanı sıra robot denizaltı da kullanarak sızıntıyı durdurmaya çalışıyor.

Kuyunun kapakları kapatılabilirse sızıntının engellenmesi mümkün olabilecek. Robot denizaltıların bunu başarıp başaramayacağı bugün akşam saatlerinde belli olacak.

Petrol platformunun deniz seviyesinin 1.5 kilometre altında olması işleri zorlaştırıyor.

Ancak BP'nin yaptığı hesaba göre, halen günde 1000 varil petrol Meksika Körfezi'ne akıyor.

Dalgaların petrolün kıyıya ulaşmasını engellenmesi ümit ediliyor.

Sahilin yanı sıra doğal yaşamın da zarar görmesinden endişe ediliyor.

Patlama sonrası kaybolan 11 petrol işçisinin öldükleri sanılırken, arama çalışmaları durduruldu. Patlamanın ardından tahliye edilen 100'den fazla işçi ise kurtarıldı.

Petrol platformunun sahibi olan şirket, 2009'da Texas City'deki bir rafineride 15 kişinin öldüğü büyük bir patlama sonrası, güvenlik önlemlerini artırmadığı için 87 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.


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