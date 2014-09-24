Rafet El Roman soyadını değiştirdi

Rafet El Roman, kimliğinde 'Yaşdut' olarak yer alan soyadını, Almanya'da verdiği 4 yıllık hukuk mücadelesi sonucunda , 'El Roman' olarak değiştirdi.

Bugüne dek, 'El Roman' kimliğini, sadece sanatçı ismi olarak kullanan Rafet El Roman, bundan böyle pasaportunda ve kimliğinde de 'Rafet El Roman' olarak geçecek.



Aynı zamanda Tuğba Altıntop'tan olan kızları Su ve Şevval'in, 7 yıllık eskikız arkadaşı Yeşim Eryıldırım'dan olan oğlu Edvan'ın da soyadları El Roman olarak kayıtlara geçti. Sanatçı, aile ve akrabalarının tüm karşı çıkmalarına rağmen soyadını El Roman olarak resmileştirmekten vazgeçmedi.

Rafet El Roman, "EL ROMAN" ismini 1400'lü yıllarda yaşayan bir İspanyolmasal kahramanı ELROMANO'nun hayat hikayesinden etkilenerek 1992 yılından bugüne dek kullanıyor.