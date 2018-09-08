Rafet El Roman: Hayat bana beklediğimin biraz fazlasını verdi

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- SANATÇI Rafet El Roman, memleketi Edirne\'nin Havsa ilçesinde verdiği konserle hayranlarına güzel bir gece yaşattı. Konserde, fakir bir ailenin çocuğu olduğunu söyleyen El Roman, \"Hayat bana beklediğimin biraz fazlasını verdi\" dedi.

Havsa Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali kapsamında sahneye çıkan Rafet El Roman, yaklaşık 3 bin hemşehrisini coşturdu. Michael Jackson\'ın giydiği siyah takım elbiseye benzer bir elbise ve şapkayla çıkan Rafet El Roman, söylediği şarkılarla unutamaz bir gece yaşattı. El Roman\'ın yaptığı ay yürüyüşü dansı beğeni topladı. Sahne öncesi memleketinde yediği köftenin kendisini rahatsız ettiğini bu nedenle nefes almakta zorlandığını esprili bir şekilde anlatan El Roman, \"Belediye başkanı arkadaşım tabi. Eski günleri yad edelim. Hemen köfteciye gittik. Yedik sucukları şiştik. Zor nefes alıyorum\" sözleri hayranlarını güldürdü.

Konser sırasında hemşehrilerine samimi itiraflarda bulunan Rafet El Roman, fakir bir aile çocuğu olduğunu ve kendisi için şöhret olmanın güzel bir şey olduğunu söyledi. El Roman, \"Fakir bir ailenin çocuğuydum. O zamanlarda bizim için sahne bir hayaldi. Benim hayalim hep sahnede olmaktı. Çocukluk hayalim şansımın da iyi gitmesiyle gerçek oldu. Hayat bana beklediğimin biraz daha fazlasını verdi. Allah herkese versin. Bunu tatmalısınız, çok güzel bir şey. Burada mahalleden arkadaşlarım var. Mesela Mesut vardı, bakkalımızdı, gazozumuzu oradan içiyorduk. Mesut’un dedesi vardı. Mesut ile ikimizi canımızdan dar ediyordu\" dedi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan El Roman\'ı, çocukluk arkadaşları CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin ile Uzunköprü Belediye Başkanı Eniz İşbilen de izledi. Rafet El Roman\'a hemşerileri yoğun sevgi gösterisinde bulunup bol bol hatıra fotoğrafı çekindi.

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