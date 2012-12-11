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Rafaeli'nin, ‘Günaydın Noel Baba’ fotoğrafına İsraillilerden tepki!

İsrailli model Rafaeli'nin yayınladığı fotoğraf, bazı Twitter kullanıcıları tarafından, ‘İsrail’e ihanet etmekle’ suçlandı

11 Aralık 2012 20:25

İsrailli model Bar Rafaeli'nin, Noel Baba kıyafetleri giyip, ‘Günaydın Noel Baba’ başlığıyla yayınladığı fotoğrafı İsraillileri kızdırdı.

Bazı Twitter kullanıcıları, Yahudi olmasına atıfla Rafaeli'i,‘İsrail’e ihanet etmekle’ suçladı. Ancak bazı hayranları da Rafaeli’yi savundu. Bazı takipçileri, “Rafaeli’nin Hristiyan hayranları da var. İnsanları dinine göre yargılayanmazsınız” şeklinde yazdı.

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Rafaeli, İsrail’in Gazze’ye yönelik geçen ay düzenlediği, "Bulut Sütunu" operasyonunda Twitter’da, “İki taraftaki halkların güvenliği için dua ediyorum” diye yazınca "vatansever olmamak ve İsrail’e yeterince değer vermemekle" suçlanmıştı.

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