Rafael, Tarzan'ı ipten aldı

Bank Asya 1. Lig'de Adana 5 Ocak Stadı'nda oynanan maçta Manisaspor, Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın hemen başında Cem'in golüyle yenik duruma düşen lider Manisaspor, Rafael'in golüyle 1 puanı hanesine yazdırdı. Siyah-Beyazlılar'da İlker kırmızı kart gördü. Tarzan bu beraberlikle puanını 51'e yükseltip zirvedeki yerini korurken, Adanaspor 36 puanla 9. sırada yer aldı.



2'nci dakikada Kibong'un ceza sahasına ortasını iyi takip eden Emre'nin şutu defansa çarparak kornere çıktı. Atışı kullanan Kibong'un ortasına Cem dokundu: 1-0 11'nci dakikada Sezer'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak Ahmet Şahin'den döndü. Dönen topu defans uzaklaştırdı. 23'ncü dakikada Adanaspor defansından atılan topu iyi takip eden Kibong'un sert şutu yandan az farkla auta çıktı.



62'nci dakikada Rafael'in sert şutu kaleciden döndü, dönen topla tekrar buluşan Rafael topu auta attı. 85'nci dakikada Tufan'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasına hareketlenen Rafael Adanaspor defansının hatasını değerlendirerek skora dengeyi getirdi: 1-1. Golden sonra taraftarı tahrik edici haraketlerde bulunan Manisaspor yedek kalecisi İlker kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



90+2'nci dakikada rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Yiğit İsmail'in pasını iyi takip eden Ergin'in şutu defansa çarparak kornere çıktı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.



