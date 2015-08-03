Rafael Nadal toprak kortta dünya rekortmeni!

Erkekler dünya sıralamasının 10 numarası Rafael Nadal, Hamburg Açık Tenis Turnuvası'nın finalinde Fabio Fognini'yi 2-0 yenerek kariyerinin 47. toprak kort şampiyonluğuna ulaştı ve Guillermo Vilas'ın rekorunu ele geçirdi.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Dünya Turu kapsamında Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen erkekler turnuvasının finalinde, beklentilerin altında kaldığı 2015 sezonunda dünya 10'unculuğuna gerileyen İspanyol Rafael Nadal, bu yıl 2 kez yenildiği dünya sıralamasının 32. basamağındaki İtalyan Fabio Fognini ile karşılaştı.

Toprak kortta oynanan tek "grand slam" Fransa Açık'ı (Roland Garros) 9 kez kazanan Nadal, 7-5'lik setlerle sahadan 2-0 galip ayrılarak sezonun 3. tekler şampiyonluğuna ulaştı.

Toprak korttaki 47. tekler zaferini elde eden 29 yaşındaki Nadal, böylece Arjantinli eski tenisçi Guillermo Vilas'a ait rekorun yeni sahibi oldu.

Kariyerinin 67. tekler şampiyonluğuna ulaşan İspanyol raket, 1968'de profesyonel tenisçilerin amatör oyuncularla karşılaşmasına izin verildiği "açık dönemde", en fazla tekler turnuvası kazanan erkek tenisçiler listesinde 5. sırada yer alıyor. Nadal'ın önünde Jimmy Connors (109 şampiyonluk), Ivan Lendl (94), Roger Federer (84) ve John McEnroe (77) bulunuyor.